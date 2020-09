Jongetje overlijdt door een spelletje verstoppertje

Hornu, vlakbij de grens met Frankrijk, is in diepe rouw na de dood van de 9-jarige Quentin. De jongen was op school verstoppertje aan het spelen, toen hij plotseling viel en bleef liggen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat.

Quentin zakte op het schoolplein in elkaar. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. “Maandagavond kregen we te horen dat hij dood was”, zegt burgemeester Jean-Claude Debiève. Mogelijk gaat het om een slagaderbreuk.

“Rust zacht, kleine engel”

Notre petit loulou!😢Quelle tristesse,la pire des choses…la perte d’un enfant va contre le sens même de la vie.Lui qui… Geplaatst door Ecole communale du Centre-Hornu et Jardin de Clarisse op Dinsdag 22 september 2020

Ondertussen kreeg de school verschillende psychologen op bezoek, om zowel de klasgenoten als de leraren van Quentin bij te staan in hun verdriet. “Wat een verdriet. We zijn hier kapot van”, meldt de school in een bericht op Facebook. “Hij had zo veel plezier met zijn vrienden op school. Rust zacht, kleine engel.” De directeur zegt: “Dit is het ergste dat kon gebeuren. We zijn met heel ons hart bij de familie van Quentin.”

Voetbalclub

Notre club pleure l’un des siens aujourd’hui.

Un de nos petits champions “Quentin” en U11 nous a quitté inopinément… Geplaatst door RLC Hornu op Dinsdag 22 september 2020

Ook de plaatselijke voetbalclub, waar Quentin speelde, is in rouw. In een bericht op Facebook nemen ze afscheid en betuigen hun steun aan de ouders en zus van Quentin.

School niet aangeklaagd

De ouders schrijven op de Facebookpagina van de school: “We willen iedereen bedanken die voor Quentin heeft gezorgd. Jullie hebben alles gedaan en valt niets te verwijten. Het noodlot is dat onze kleine man is bezweken aan aneurysma (verdikking van de slagader, red.). Onze pijn is onoverkomelijk en we willen niet dat de school wordt aangeklaagd. Dat gaat ons niet helpen. De ouders van onze engel Quentin.”