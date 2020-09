Gucci verkoopt tuinbroeken met ‘grasvlekken’ voor astronomisch bedrag

In tijden waarin we collectief ons grootste vertier op beeldschermen zoeken, is het nostalgisch terugdenken aan de onschuldige periode waarin we als onstuimige koters met groen gevlekte knieën huiswaarts keerden. “Waar een verlangen is, is een marktopportuniteit”, dacht Gucci. Speciaal voor de nostalgici heeft het modehuis salopetten met ‘grasvlekken’ op de markt gebracht – met een peperduur prijskaartje.

De lockdown bracht ons tristesse, eenzaamheid, verveling, enzoverder. Maar voor sommigen bracht de opsluiting ook groene vingers, met door gras bevlekte salopetten als gevolg. Een trend was gelanceerd, maar niet voor iedereen. Voor wie zelfs de lockdown immers niet voldoende was om zich terug naar de natuur te begeven, was triest en stijlloos achterblijven tot nog toe de enige optie. Gelukkig schoot modemerk Gucci te hulp: sinds kort kan je tuinbroeken aanschaffen die eruit zien alsof je uren in de tuin hebt gezwoegd.

Prijskaartje

Move over, per opzet gescheurde jeans. Als het van Gucci afhangt, ziet iedereen er binnenkort uit alsof ze net het onkruid uit hun bloemenperkje hebben gewied. Daarvoor moet je niet echt op de knieën gaan en diep in de aarde tasten – maar wel diep in je portemonnee. Wie er zo authentiek mogelijk wil uitzien, moet een slordige 1.200 euro neertellen voor de bevlekte salopette.

Het goede nieuws is dat het kledingstuk “wordt geproduceerd door middel van teelt- en productieprocessen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke chemicaliën, pesticiden of kunstmest”, zo lezen we op de website van Gucci. Het zou dus zomaar kunnen dat je een échte vuile tuinbroek in huis haalt. Wie zei je dat je moest werken voor je geld? Soms kan het ook omgekeerd.