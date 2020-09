Google Maps gaat aantal besmettingen in je buurt tonen, en dat zal er zo uitzien (foto)

Google Maps krijgt deze week een functie waarbij je het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners te weten komt. Er zal ook met kleurcodes gewerkt worden.

De nieuwe tool zal beschikbaar zijn in alle 220 landen die Google Maps ondersteunen, dus ook in de Benelux. De bedoeling is dat gebruikers aan de hand van de tool op de hoogte zijn van de risicograad van de bestemmingen waar ze naartoe willen gaan.

Kaartlagen

De nieuwe tool werd al toegevoegd aan Google Maps, maar geeft nog geen informatie weer. Dat gebeurt in de loop van deze week. Je kan de tool gebruiken door naar ‘kaartlagen’ te gaan en daar op ‘COVID-19-info’ te klikken. Binnenkort zal daar dus met cijfers en kleurcodes het aantal besmettingen per 100.000 inwoners weergegeven worden. De informatie komt van verschillende bronnen zoals de Johns Hopkins-universiteit, de krant The New York Times en Wikipedia.