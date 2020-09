Een kwalitatieve wandeling per week volstaat voor een beter humeur

Dat lichaamsbeweging belangrijk is voor zowel je fysieke als mentale gezondheid, kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Mens sana in corpore sano is niet voor niets een beroemde uitdrukking. Toch beseffen we ook dat het niet altijd mogelijk is om op dagelijkse basis te sporten of te gaan wandelen. En dat hoeft ook niet per se, als we een nieuw onderzoek mogen geloven.

Wil je je lichaam in conditie houden, dan is het uiteraard goed om zo vaak mogelijk te bewegen. Dat spreekt voor zich. Maar wat je mentale gezondheid betreft, zit het wel een beetje anders. Dat is althans de conclusie van een studie gevoerd aan Trinity College Dublin en de University of California in San Francisco.

Kleine gelukskes

Voor het onderzoek werden 52 proefpersonen geanalyseerd, die allen tussen de 60 en 90 jaar oud waren. Zij werden verdeeld in twee groepen. De ene helft moest gewoon gaan wandelen, aan de andere helft werd gevraagd om bewust op zoek te gaan naar elementen die verwondering schiepen. Het was vooral die groep die er mentaal gezien op vooruit ging tijdens de studie. Door bewust op zoek te gaan naar kleine gelukskes, naar het mooie van de natuur, naar bijzondere elementen, werden de proefpersonen een stuk gelukkiger. Ze voelden zich na afloop van de studie beter in hun vel. Volgens de wetenschappers is het dan ook niet de kwantiteit van de lichaamsbeweging, maar de kwaliteit die van belang is. Een keer per week de tijd nemen om te gaan wandelen en je te verwonderen over de kleine dingen in het leven volstaat om je mentaal een stuk sterker te voelen.