Daarom heb je tijdens de herfst een hoger libido

De zomer is officieel afgelopen en de herfst maakt de komende dagen haar intrede in het land, met regen en koudere temperaturen als gevolg. Dat klinkt op zich niet erg aantrekkelijk, maar toch heeft die seizoenswisseling ook positieve gevolgen. Je hebt misschien al gemerkt dat je de laatste tijd meer zin hebt om tussen de lakens te duiken en dat is geen illusie.

Tijdens de herfst is het namelijk zo dat je te maken krijgt met een hoger libido. Verschillende studies hebben, zoals de Huffington Post bericht, aangetoond dat het testosterongehalte in het menselijk lichaam het hoogst is tijdens dit seizoen. En laat dat nu net het hormoon zijn dat je zin doet krijgen om van bil te gaan.

Natuurinstinct

Door de jaren heen zijn er heel wat onderzoeken gevoerd naar dit onderwerp en een eenduidige verklaring blijft vooralsnog uit. Toch zijn er heel wat redenen die die plotselinge hormoonopstoot kunnen verklaren.