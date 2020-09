Baby heeft meer hersenen als hij langer in de buik blijft

Een langere zwangerschap tussen de 37 en 42 weken leidt tot meer hersenontwikkeling bij het kind. Baby’s die te vroeg geboren worden, hebben mogelijk op latere leeftijd een kleiner hersenvolume. Dat bewijst recent onderzoek van het Erasmus MC.

Dr. Hanan El Marroun voerde de studie Generation R uit voor het Erasmus MC. Het onderzoek, waaruit blijkt dat de hersenontwikkeling nog doorgaat tot de laatste dagen van de zwangerschap, is onlangs gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association (JAMA).

Zwangerschap zo lang mogelijk laten duren

Volgens Marroun telt elke week van de zwangerschap mee, zelfs tot de laatste dag. “Voor de hersenen van de baby is het dus het best om de zwangerschap zo lang mogelijk te laten duren, zelfs als de moeder al over tijd is en het kind al voldragen. Voorzichtigheid met inleidingen zijn dan ook op hun plaats”, vertelt ze aan De Telegraaf.

Inleidingen en keizersnedes zijn echter niet uit den boze. “Ze zijn nu eenmaal nodig als er medische complicaties zijn. Maar ze niet noodzakelijk zijn, hopen we dat artsen en ziekenhuizen deze nieuwe kennis meenemen bij medische beslissingen”, aldus Marroun. Volgens de onderzoekers wordt er op dit moment vooral gekeken naar de voordelen op korte termijn, maar zijn de effecten op lange termijn voor de baby net zo belangrijk.

Iedere week telt

In het onderzoek is de hersenontwikkeling van ruim 3.000 kinderen gevolgd vanaf de vroege zwangerschap tot in de tienertijd. Aan het begin van de zwangerschap is met een termijnecho vastgesteld hoeveel weken de moeders zwanger waren en zo kon bij de geboorte de totale zwangerschapsduur berekend worden.

De kinderen ondergingen tien jaar laten een hersenscan, om hun hersenen goed te kunnen bekijken. Daar kwam uit naar voren dat iedere week inderdaad telt. Des te langer een kind had doorgebracht in de baarmoeder, des te groter het breinvolume was toen ze tien jaar oud waren. Een nieuw onderzoek moet duidelijk maken wat de gevolgen van een vroege geboorte zijn op de hersenfunctie.

