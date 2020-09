Russische sekteleider gearresteerd omdat hij denkt dat hij Jezus is

Een Russische sekteleider, die verkondigt de reïncarnatie van Jezus te zijn, is gearresteerd. De afgelopen dertig jaar leidde hij een sekte in een uithoek van Siberië.

Sergei Torop (59), die eigenlijk verkeersagent was, staat bij zijn volgelingen bekend als ‘Vissarion’. Hij heeft, net zoals we Jezus kennen vanuit de kinderbijbel, lang grijs haar en een baard. In 1989 verloor Torop zijn baan als verkeersofficier. Een jaar later, toen het Sovjetregime bleek in te storten, zou hij “ontwaakt” zijn. Kort daarna in 1991 richtte hij een beweging op die nu bekend staat als ‘De Kerk van het Laatste Testament’.

Arrestatie

De Russische autoriteiten bestormden gisteren bewapend het terrein. Hij en twee assistenten werden gearresteerd. Torop wordt beschuldigd van het organiseren van een illegale religieuze organisatie. Ook zou hij geld van volgelingen aftroggelen en hen emotioneel mishandelen. Bij de operatie waren agenten van de Russische veiligheidsdienst betrokken, maar ook politie en andere eenheden.

Samen met Torop werden ook Vladimir Vedernikov en Vadim Redkin gearresteerd. Redkin stond bekend als Torops rechterhand. In het Sovjettijdperk was Redkin een drummer in een boysband, maar hij koos daarna voor een ander levenspad.

Verplicht veganisme en sobere kleding

De volgelingen van de ‘wedergeboorte’ van Jezus Christus leven in afgelegen gehuchten in de regio Krasnojarks in Siberië. Deze aanhangers komen zowel uit Rusland als uit andere landen. In een interview met de Guardian in 2020 sprak Torop uit dat hij God niet is. “Het is een vergissing om Jezus als God te zien. Ik ben het levende woord van God de vader. Alles wat God wil zeggen, zegt hij via mij”, benadrukte hij.

De sekte staat bekend om het toepassen van rituelen uit het orthodoxe christendom. Zo is veganisme verplicht en is het gebruik van geld als ruilmiddel verboden. De aanhangers dragen sobere kleding en hanteren een jaartelling vanaf 1961, het geboortejaar van Torop. Daarnaast is kerst verplaats naar 14 januari, de verjaardag van de sekteleider.

Zakelijke belangen

Waarom de Russische autoriteiten juist nu voor een arrestatie kozen, is niet duidelijk. De officieel Russisch-orthodoxe kerk keurt de sekte al lange tijd af, maar lieten deze voor de rest met rust. Er wordt door Russische media gesuggereerd dat de sekte verwikkeld is geraakt in een geschil met lokale zakelijke belangen.

