Ongelooflijk: baby van zes maanden op waterski’s oogst lof en kritiek

De Amerikaanse Rich Case Humpherys heeft op piepjonge leeftijd een indrukwekkend wereldrecord op zijn naam mogen schrijven. De zes maanden oude baby oogstte heel wat lof door als jongste ooit te waterskiën. Anderen vroegen zich af of het wel veilig is om zo’n jong kind de waterskilatten aan te binden.

Rich Casey Humpherys heeft deze zomer heel wat van zijn bucket list mogen afvinken. De Amerikaanse jongeman bracht de nationale feestdag door op een boot, hij hing rond met schildpadden en hij ging waterskiën op het meer van Utah. Niks bijzonders, zou je denken, ware het niet dat Rich zijn eerste verjaardag nog moet vieren.

De baby was amper 6 maanden en 4 dagen oud toen zijn ouders, Casey and Mindi Humphery, hem de latten aanbonden tijdens een boottochtje. De vrolijke knaap slaagde er goed in zijn evenwicht te bewaren en kroonde zich prompt tot jongste waterskiër ter wereld. Het vorig record stond op naam van Zyla St. Onge uit Florida, die 6 maanden en 27 dagen oud was toen ze zich op het water waagde.

Kritiek

Naast het wereldrecord wist de koddige watersporter ook veel harten te veroveren op sociale media. Toch was niet iedereen even enthousiast over Richs debuut op de latten. Zijn ouders kregen onder meer te horen dat de activiteit veel te gevaarlijk was voor een baby, en dat ze de gezondheid van hun kind op het spel zetten voor likes op Instagram. Gevaarlijk of niet, zijn ouders zijn apetrots op hun kersverse wereldrecordhouder en Rich zelf genoot zichtbaar van zijn eerste uitstapje op het meer.