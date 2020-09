Met deze producten komt Apple nog op de proppen in 2020

September is de traditionele lanceringsmaand van een aantal Apple-producten. Hoewel het lanceringsschema enigszins uit de koers is geraakt vanwege de aanhoudende pandemie, wordt er verwacht dat Apple dit jaar nog een aantal nieuwe producten zal lanceren. Hieronder kom je te weten wat je zoal kunt verwachten.

AirTag

De AirTag is een tracker waarmee je verloren spullen kunt terugvinden. Volgens de geruchten werken ze alleen via iPhones, maar we zouden niet verrast zijn als ze op elk apparaat in het ecosysteem van Apple zouden werken. Veel is er nog niet bekend over dit accessoire en Apple heeft het nog niet officieel erkend. De AirTag zou werken via een speciale AirTags-app als onderdeel van iOS 14. De Apple AirTag zou naar verwachting in de tweede helft van oktober gelanceerd worden.

AirPods Studio

De nieuwe AirPods Studio, die vermoedelijk in oktober zal worden gelanceerd, kan draadloos worden opgeladen. De hoofdtelefoon heeft een batterijduur van ongeveer 20 tot 30 uur. Deze Studio-versie zal gericht zijn op muzikanten. Door de AirPods Studio aan een iOS of Mac te koppelen, worden aangepaste equalizer-instellingen ontgrendeld. De recent aangekondigde Spatial Audio en Auto-Switching zullen naar verwachting worden ondersteund. Spatial Audio ondersteunt soundtracks in 5.1, 7.1 en audio in Dolby Atmos. Auto-Switching betekent dat de hoofdtelefoon automatisch schakelt als de gebruiker van het ene iOS-apparaat naar het andere gaat.

iPhone 12

Er werd verwacht dat de iPhone 12 deze maand (september 2020) nog zou worden uitgebracht, maar Apple heeft bevestigd dat het vertraging zal oplopen. De volledige specificatielijst is onthuld waaronder een processor die een snelheidswinst kan opleveren tot 15%. Naar verluidt zou deze smartphone kunnen vergezeld worden door maar liefst drie andere telefoons: iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

We kunnen enkele grote updates verwachten zoals 5G-connectie. De nieuwe modellen zouden ook een LiDAR-scanner krijgen en werken met OLED-schermen. OLED staat voor Organic Light Emitting Diode, wat inhoudt dat de verlichting van het scherm van elke individuele pixel komt. Gebruikers van de nieuwe iPhone 12 kunnen genieten van de scherpste beelden.

Apple Watch Series 6