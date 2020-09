Man dobbert drie dagen lang rond op zee in een koelbox (video)

Een Indonesische visser heeft drie dagen op zee overleefd door zich te verschansen in een koelbox nadat zijn boot was gekapseisd voor de Molukken.

Udin Diman (46) ging vorige week de zee op om vis te vangen. Maar zijn boot zonk door de hoge golven, zeiden reddingswerkers op Ternate. Dat is een eiland binnen de provincie Noord-Molukken in Indonesië. De visser kwam ’s avonds niet terug en dus werd zijn familie ongerust.

Feloranje ijskist

24 uur later meldden ze het incident bij bij een politie, die een onderzoek startte. De visser werd donderdagavond gevonden voor de kust van de provincie Noord-Molukken. De visser hield zich stevig vast aan een feloranje ijskist en had dat al drie dagen zo volgehouden.

Udin werd uitgehongerd en uitgedroogd gevonden – dus werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een nabijgelegen haven had bereikt. De man was zwak maar in goede gezondheid, laat een woordvoerder van de reddingsdienst weten.

“Goed overlevingsinstinct”

Het hoofd van het reddingsteam zei: “We weten nog niet zeker hoe hij het heeft overleefd zonder voedsel en water gedurende drie dagen, maar hij is een geluksvogel”. Hij vervolgt: “De man had een goed overlevingsinstinct. Hij maakte geen onnodige bewegingen om energie te besparen.”

Door de sterke stroming was Udin steeds verder in de oceaan beland. “Ik viel verschillende keren flauw omdat ik te hongerig was en sliep totdat er reddingswerkers kwamen”, aldus de man.