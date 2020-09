Lotte Vanwezemael in tranen: “Het is de eerste keer dat ik dit tegen iemand zeg” (video)

MNM-presentatrice Lotte Vanwezemael vertelde in ‘Gert Late Night’ dat ze vroeger zo hard gepest werd dat ze aan zelfverminking deed. “Dat was de manier om pijn weg te krijgen”, klinkt het.

De 28-jarige Limburgse had het niet makkelijk in het middelbaar. Ze werd toen uitgekozen als slachtoffer. “Ik kreeg echt meppen. Ze maakten zelfs een strip over hoe ik zelfmoord moest plegen”, vertelde ze in de rubriek ‘Bedgeheimen’ aan James Cooke.

Pijn wegsnijden

Vanwezemael had het er destijds zo lastig mee dat ze zichzelf begon te verminken. “Het is de eerste keer dat ik het tegen iemand zeg, maar ik heb toen wel een periode gehad waarin ik me gesneden heb. Dat was niet heel extreem, maar dat was wel de manier om pijn weg te krijgen. Mijn ouders weten dat wel, want ze hebben die teksten en gedichtjes van mensen gevonden in mijn rugzak. Ze zijn met mij naar de dokter geweest om erover te spreken. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu als persoon ben. Ik voel me soms nog heel onzeker en ik weet dat dat gevolgen zijn van wat er toen allemaal gebeurd is”, klinkt het.

Steun van mama

Ze had enorm veel steun aan haar moeder. “Mijn mama heeft mij echt goed opgevangen. Ik zie haar doodgraag. Als iemand over haar iets zou zeggen, dan maak ik hen echt kapot”, besluit ze.

‘Gert Late Night’ is van maandag tot donderdag om 21.30u te bekijken op VIER.