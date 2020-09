‘Leerkracht van het jaar’ krijgt gênante prijs mee naar huis: “Het lijken wel de Pornhub-awards”

Een Russische ‘Leerkracht van het jaar’-wedstrijd heeft zich flink in de kijker gezet. Reden is niet de uitzonderlijke onderwijsvaardigheden van de kandidaten, maar wel de award die de winnares uiteindelijk mee naar huis kreeg.

De verkiezing van de beste leraar vond al enkele weken geleden plaats in het Russische Yuzhno-Sakhalinsk, maar het filmpje van de ceremonie gaat nog steeds over de tongen. Op de beelden is te zien hoe de kandidaten – voornamelijk vrouwen – allemaal langs de trotse winnares moeten gaan en de award in haar handen moeten aanraken. Dat leverde gekke beelden op, want het kristallen beeldje heeft wel erg veel weg van een penis.

Kristallen pelikaan

Volgens het Russische ASTV zou de aanraking van de award – die bij sommige kandidaten meer weg had van een sensueel wrijven – geluk brengen. De producers van het door enkele grote oliebedrijven gesponsorde evenement zouden hebben toegegeven dat de trofee een wat “vreemde” en “dubbelzinnige” vorm had, maar benadrukten dat het gewoon een kristallen pelikaan betrof.

“Dit lijken wel de PornHub-awards voor beste model”, lachte de Russische journalist Sergej Minaev. Ook ASTV zag wel een grapje in het fiasco. In een poll vroeg de nieuwszenders zijn kijkers “wat de deelnemers van de Leerkracht van het Jaar op Sakhalin aanraakten”. Het antwoord was duidelijk: 25% zag werkelijk een glazen pelikaan, maar 47% zag “iets anders”.

Naast de internationale media-aandacht en een mooie glazen pelikaan kreeg de 44-jarige winnares Irina, leerkracht geschiedenis en sociale wetenschappen, er ook een tripje Londen bovenop om haar Engels bij te schaven.