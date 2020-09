Kippenvel: gigantische spin verorbert vogel (video)

Niet iedereen is bang van spinnen, en gelukkig maar. Wie zal je gillende zelf redden wanneer er weer zo’n harig monster onder je bed zit? Dit virale filmpje kan er echter voor zorgen dat zelfs spinnenliefhebbers last krijgen van arachnofobie.

Het monster op de beelden is een boomvogelspin, of een Avicularia. Hoewel die Latijnse naam letterlijk “vogel-etend” betekent, komt het niet zo vaak voor dat de vogelspin ook echt een vogel kan verorberen. Vogels zijn namelijk veelal te snel voor de relatief trage spinnen, die wel uitstekende klimmers zijn. Meestal staan insecten en kleine gewervelden op het menu van de achtpotige.

An Avicularia munching on a bird. pic.twitter.com/rmwURWD3CP — Nature is Scary (@AmazingScaryVid) September 19, 2020

Zuid-Amerika

Dit gigantische exemplaar had kennelijk geluk. Op de beelden – die recht uit een horrorfilm lijken te komen – is te zien hoe het harige beest zich smakelijk te goed doet aan de betrekkelijk grote vogel. “Ik bid voor de mensen in wiens huis die spinnen zich genesteld hebben”, zegt iemand op Twitter, waar het filmpje werd gepost. Alle Belgische parkietjes zijn echter in veilige handen, want (boom)vogelspinnen komen in het wild enkel in Zuid-Amerika voor.