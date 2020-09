Hond achtergelaten aan boom met hartbrekende boodschap (foto)

Een hond die achtergelaten werd door zijn baasje zoekt een nieuwe thuis. Ze werd aangetroffen aan een boom en vertoeft nu in een dierenasiel. Aan haar halsband hing een aangrijpende boodschap.

Roadie, een mix tussen een Duitse herder en een Australische herder, hing vast aan een boom in Johnson County, een plaats in de Amerikaanse staat Indiana. Ze werd naar het plaatselijke dierenasiel gebracht, waar ze momenteel nog verblijft.

Coronacrisis

Aan haar halsband werd een handgeschreven boodschap van haar baasje aangetroffen. Daaruit blijkt dat het baasje haar niet meer kon houden door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. “Mijn papa raakte zijn job en binnenkort ook zijn huis kwijt door de coronacrisis. Bid alstublieft voor hem en geef hem hoop dat ik een goede thuis vind”, stond erop.

Sociaal en speels

Er staan ook nog enkele details op over Roadie. Zo komt ze van een nest van tien, kent ze basiscommando’s zoals zitten, liggen en rollen, en heeft ze alle belangrijke inentingen gekregen. Ze is tevens erg sociaal. “Geef me alstublieft een thuis en warmte. En misschien een vriendje! Ik hou van kinderen en speel goed met andere honden”, klinkt het nog.

Dieren nooit achterlaten

De baas van het dierenasiel roept eigenaars op om, als ze voelen dat ze niet anders kunnen, hun dieren naar een opvangcentrum te brengen in plaats van ze gewoon achter te laten. “Het is nooit een goed idee om een dier alleen ergens los te laten. Roadie had aangereden kunnen worden door een voertuig of aangevallen door wolven. Neem contact op met het plaatselijke dierenasiel”, aldus Michael Delp in Daily Mirror.