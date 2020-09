Grote reddingsactie van gestrande walvissen loopt slecht af voor veel dieren

Op het Australische eiland Tasmanië hebben maritieme experten en overheidsfunctionarissen geprobeerd om honderden gestrande pilootwalvissen te redden. Minstens één derde van de mastodonten heeft het echter niet gehaald.

Gisteren raakte bekend dat zo’n 270 pilootwalvissen waren gestrand voor de kust van Strahan, een klein stadje in Tasmanië. Sommige dieren strandden op twee zandbanken voor de kust, andere liggen volgens het Tasmaanse Maritieme Beschermingsprogramma op het strand zelf. Er werd meteen een reddingsoperatie gelanceerd, maar maandagavond bleek dat ongeveer een derde van de zeezoogdieren al overleden was. Een exacte schatting van hoeveel dieren het leven hebben gelaten, is niet mogelijk omdat de walvissen zo verspreid liggen.

Uitdagend

Volgens bioloog Kris Carlyon is de reddingsoperatie enorm uitdagend. Het zou dagen kunnen duren voor de mastodonten gered worden, maar het is nog maar de vraag of ze zo lang kunnen overleven. Gelukkig zit het weer wel mee: de vochtige, koude lucht is gezien de huidige omstandigheden “ideaal” om de walvissen nog een paar dagen in leven te houden, aldus Carlyon.

Factoren zoals een onvoorspelbaar, oprukkend getij en aanvalslustige haaien die aangetrokken worden door de onrustige walvissen kunnen nog behoorlijk wat roet in het eten gooien. De tijd voor de 60 reddingswerkers – waaronder naast het Tasmaanse Maritieme Reddingsprogramma ook vrijwilligers en politieagenten – tikt, en daarom worden eerst de walvissen gered die het meeste kans op slagen hebben. De eerste strategie is daarbij om de onfortuinlijke zeezoogdieren zachtjes weer te doen drijven.

Nieuwsgierige walvis