Gigantische, exotische schildpad gespot in Nederlandse Oosterschelde

Een Nederlands reddingsteam heeft een 2,5 meter grote lederschildpad in de Oosterschelde gespot, vlak over de Belgische grens. Het zou gaan om een heel uitzonderlijke waarneming.

De lederschildpad of Dermochelys coriacea is met een maximumlengte van 2,5 meter en een gewicht van 500 tot 900 kilogram de grootste schildpad ter wereld. De kolos vertoeft meestal in (sub)tropische Atlantische wateren, maar trekt soms ook naar het noorden om er zich te goed te doen aan kwallen – de primaire voedselbron van de lederschildpad. Hoewel het zeedier daarbij soms ook de Noordzee kruist, is het uitzonderlijk dat het daar ook werkelijk wordt gespot – zeker dicht bij de kust. Toch was het gisteren weer zover, zo’n 11 jaar na de laatste waarneming.

De lederschildpad werd dinsdagmiddag rond 12 uur een eerste keer waargenomen ter hoogte van de Nederlandse badplaats Wemeldinge. Volgens de waarneming was het dier 2,5 meter groot en gaat het dus om een volwassen exemplaar. Later op de dag werd de schildpad ook ter hoogte van het restaurant ‘Het Loze Vissertje’ in Wilhelminadorp gespot. Beide kustplaatsen liggen in de Nederlandse provincie Zeeland, die aan België grenst en ook bij Belgen steeds meer een populaire vakantiebestemming is.

Het noorden kwijt

Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren identificeerde het dier, al zag hij het niet in levende lijve. Aan een foto en filmpje van de politie had hij echter genoeg, zo zegt hij aan de lokale nieuwssite PZC. Volgens van der Hiele is de schildpad wel degelijk het noorden kwijt. “Normaal gesproken zou hij rond deze tijd in de buurt van het Britse Cornwall moeten zwemmen. Het lijkt erop dat hij de weg kwijt is”, klinkt het. Toch zwemt het dier de goede kant op en lijkt het gezond, dus dat stemt hoopvol. “Zolang er kwallen zijn om te eten, moet hij kunnen overleven.”

“Er is iets aan de hand”

De lederschildpad is niet de eerste exoot die recent in de Noordzee werd waargenomen. Begin deze maand zwommen er nog enkele butskoppen in de Oosterschelde, en vorige week spoelden er ook twee aan. Ook gewone dolfijnen tekenden al present, dit weekend werd nog een groep van tien tot vijftien exemplaren voor de kust van Zoutelande. Ook van der Hiele vindt dat opvallend. “Die dieren komen wel voor in de Noordzee, maar vertonen zich zelden zo dicht bij de kust. Er is kennelijk iets aan de hand”, besluit hij.