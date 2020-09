Deze spullen redden we het eerst bij brand

Bij een brand in huis proberen mensen vaak nog enkele waardevolle spullen te redden. Iets waar je liever niet over nadenkt, maar wat zou het eerste item zijn dat je redt? We grijpen in zo’n noodsituatie vooral naar onze smartphone, portemonnee en identiteitsbewijs.

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct bij onze noorderburen. Ook blijkt dat veel Nederlanders hun dierbare bezittingen niet goed beschermen tegen brand en inbraak.

Smartphone op 1

Ongeveer drie op de vijf Nederlanders (58 procent) weten precies wat ze mee zouden nemen, als er ooit brand uit zou breken in huis. Het blijkt dat ze verknocht zijn aan onze smartphone: 61 procent van de mensen zet dit in de top 3 van items die ze snel zouden redden bij een woningbrand.

Top 10

De volledige top 10 van bezittingen die we niet willen verliezen, ziet er als volgt uit:

Smartphone Portemonnee/pinpas/geld/creditcard Paspoort/ID-kaart Computer/laptop/iPad Foto’s/camera Harde schijf Erfstuk(ken) Sieraden Kleding/schoenen Kunst

Kast boven kluis

Waardevolle spullen liggen meestal in de (kleding)kast. Bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) gebruikt dit als opbergplek. Hierna volgen de kluis (18 procent), de zolder (15 procent), een externe locatie zoals de bank of het huis van ouders (10 procent) en de garage of berging (6 procent).

Een klein aandeel mensen gebruikt nog ouderwetse verstopplekken; 4 procent verstopt kostbare spullen onder het bed, 1 procent in een sok of begraaft ze in de tuin.