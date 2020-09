Vrouw probeert boete te ontlopen met wel héél bedenkelijke uitvlucht (video)

Een Amerikaanse vrouw is opgepakt nadat ze vluchtte van de politie toen die haar stopte omdat ze haar gordel niet droeg. Ze bleek ook onder invloed van drugs te zijn. Maar vooral haar uitvlucht om te ontkomen aan een straf viel op.

Emily Jean Owings Sindt werd vorige week dinsdag in haar auto tegengehouden door een agent. Hij wees haar erop dat ze haar gordel niet aanhad. De 28-jarige vrouw uit Oklahoma had duidelijk geen zin in die confrontatie en zei dat ze dringend naar het toilet moest voor een grote boodschap en dat het haar verjaardag was.

Vluchtmisdrijf

Vervolgens duwde ze het gaspedaal in en vluchtte ze weg. De agent achtervolgde haar met snelheden tot 112 km/u door de bebouwde kom. Uiteindelijk kon hij haar weer aan de kant zetten en werd ze gearresteerd voor poging tot vluchtmisdrijf, roekeloos rijgedrag, en rijden zonder rijbewijs, gordel en verzekering. Er werd ook een pijpje met meth gevonden in de auto. Ze was wellicht onder invloed van drugs.

Levensgevaarlijk

In een verklaring zei de politie het volgende: “Iedereen gaat naar het toilet, dat weten we, maar dat is geen reden om een misdrijf te plegen en het leven van anderen in gevaar te brengen”.