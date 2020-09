Véronique De Kock over naaktfoto’s: “Zij zijn nu het slachtoffer, wij zouden sletten genoemd worden”

Presentatrice en ex-Miss België Véronique De Kock heeft haar bedenkingen bij het feit dat de drie bekende Vlamingen van wie naaktfoto’s gelekt werden, zo hard beschermd worden. Ze denkt dat, mochten het vrouwen geweest zijn, de perceptie anders zou zijn.

Onlangs deden enkele naaktfoto’s van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire de ronde via Whatsappgroepen. Ze zouden in de val gelokt zijn door ene ‘Eveline’. Véronique De Kock, die in 1995 tot Miss België gekroond werd, hoopt alvast dat haar 15-jarige zoon nooit dezelfde fout maakt. “Ik hoop dat mijn zoon dat nooit doet – of toch al zeker geen beelden stuurt waarop hij herkenbaar is. Maar Sébastien zei meteen: ‘Hoe stom kan je zijn om naaktfoto’s van jezelf te sturen?’ Dat stemt me wel gerust. Al kan je natuurlijk niet honderd procent zeker zijn dat het nooit zal gebeuren. Wie dat doet, staat op dat moment vaak niet stil bij de mogelijke gevolgen. Voor veel jongeren is dit misschien een goede wake-upcall om het niet te doen… Op de school van Sébastien is tijdens de les ingegaan op het onderwerp. Maar jongeren kijken op naar die BV’s, hun getuigenissen zullen misschien meer invloed hebben dan een gesprek in de klas of met een ouder”, vertelt ze in Story.

Met de grond gelijkgemaakt

De 43-jarige brunette vindt het opmerkelijk dat de drie mannen zo hard beschermd worden. Volgens haar zou dat anders zijn mochten het vrouwen geweest zijn. “Ik vind het heel erg, maar tegelijk vind ik het heel straf hoe de hele kwestie de eerste weken onder de radar gehouden is. Ik zei het nog tegen enkele vrouwelijke collega’s: dat hadden wij eens moeten zijn. Dan hadden de pers en het volk ons met de grond gelijkgemaakt. Omdat wij ex-missen zijn, plakt er een etiket op ons hoofd. Ze worden heel erg beschermd en anders geprofileerd in de media dan vrouwen van wie zulke beelden zouden uitlekken. Zij zijn nu het slachtoffer, wij zouden sletten genoemd worden. Mijn vrouwelijke collega’s wisten meteen wat ik ermee bedoelde en gaven me gelijk. Het moet je maar overkomen”, klinkt het.

Getrukeerde naaktbeelden

De geruchten deden de ronde dat er tijdens de mediastorm van enkele weken geleden ook van Véronique naaktfoto’s gelekt waren. Dat klopt niet. “Dat zijn getrukeerde beelden. Ik heb die al een paar keer gezien de afgelopen jaren. Ach, ik doe geen moeite om het te ontkrachten bij wie me niet wil geloven. Mijn omgeving weet dat ik het niet ben en dat is het belangrijkste. Ik weet dat zulke beelden niet van mij bestaan”, verduidelijkt ze.

Commotie over filters

Onlangs kreeg ze veel kritiek op een Instagramfoto waarop ze een vlindertje had toegevoegd. Sommigen denken immers dat ze aan zichzelf heeft laten sleutelen terwijl ze beweert dat dat niet zo is. “Zo’n typisch blauw vlindertje op de neus leek me weleens grappig, maar meteen kreeg ik een storm aan negatieve reacties over me heen. Van ‘nu is ze geen voorbeeld meer van natuurlijke schoonheid’ tot ‘ze hee precies Botox gebruikt’. Te belachelijk voor woorden. Iedereen gebruikt filters op sociale media, maar als ik het één keer doe… Ik trek het me allemaal niet aan, ik vind het zelfs hilarisch. Ik heb altijd haters gehad en dat zal ook altijd zo blijven. Ik begrijp alleen niet waarom die mensen me volgen op sociale media. Vanaf nu zet ik wel bij elke foto #nofilter. Als mensen onnozel doen, doe ik er een schepje bovenop, hé (lacht). En de volgers die het wel goed met me voorhebben, vinden het geweldig dat ik mezelf niet te serieus neem”, luidt het.

Botox

Mocht het ooit nodig zijn, dan zou Véronique een ‘schoonheidsboost’ wel overwegen. “Ik heb Manuel (Goossens, haar echtgenoot; red.) wel gezegd: ‘Als je het nodig vindt, moet je het zeggen.’ Maar hij verklaart me dan gek. Als ik hem en de rest van mijn omgeving mag geloven, is Botox en co nog niet aan de orde. Mocht dat wel het geval zijn, overweeg ik het zeker, ook al ben ik er een tikje bang voor. Maar ik leef van die ‘smoel’, hé”, besluit ze.