Linde Merckpoel openhartig: “Ja, ik schaam me daar wel een beetje voor”

Linde Merckpoel maakt tegenwoordig vlogs voor Eén, en die worden behoorlijk goed bekeken. Sinds haar ‘carrièreswitch’ is ze echter voortdurend bezig met haar smartphone. “Mijn gsm is vergroeid met mijn lichaam”, klinkt het.

Vroeger hoorden we Linde Merckpoel vooral via Studio Brussel, nu zien we de 35-jarige spring-in-‘t-veld in haar vlogs voor Eén. Dat doet ze met hetzelfde aanstekelijke enthousiasme, maar ze merkt wel dat ze veel meer met cijfers en reacties bezig is dan vroeger. “Ik ga er niet over liegen dat ik naar die cijfers kijk en de reacties op alle video’s lees. Dat zijn goede graadmeters om te weten of iets aanslaat. Dat is het grote verschil met de radio: daar presenteer je een show en kunnen luisteraars wel berichtjes sturen, maar je krijgt na afloop geen rapport. Dat geeft rust. Op dat vlak zijn video’s vermoeiender. Mijn gsm is vergroeid met mijn lichaam en nadat we een video online hebben gezet, wil ik meteen weten of mensen die tof vinden”, vertelt ze in Story.

Leerrijk

Het is niet alleen vermoeiend, ze schaamt zich er zelfs voor. “Ik schaam me daar inderdaad een beetje voor. Aan de andere kant: een televisiemaker is ook blijer met een miljoen kijkers dan met 200.000. En daarbij: ik leer daar veel uit. Spreekt dit onderwerp de mensen aan of niet? Al mogen we ons daar ook niet te veel door laten leiden, want dan zou ik iedere week een video over seks maken of uitpakken met ‘Check ze hier, de allereerste beelden van mijn ongeboren baby!’”, klinkt het.

Jongensmoeder

Over haar zwangerschap gesproken: Linde schrok overigens toen ze vernam dat ze zwanger is van een dochtertje. “Ik was er honderd procent zeker van dat het een jongen zou zijn. Ik word een jongensmoeder en ik rijd elke zaterdag met mijn zoon naar het voetbal: zo zat het in mijn hoofd. Toen de gynaecoloog zei dat hij zeventig procent zeker was dat het een meisje was, geloofde ik hem niet. Zelfs toen de NIP-test uitsluitsel gaf, kon ik het niet geloven. Intussen zijn we heel blij, maar in het begin denk je wel even: ‘Oei, een meisje, dat klinkt zoveel complexer.’ Mijn vriend zegt nu al: ‘De eerste die mijn dochter kust, sla ik op zijn bakkes!’ Of dan liggen we in bed en zegt hij: ‘Die gaat hierboven slapen. En soms gaat haar lief blijven slapen. Stel je voor dat je hen hoort. Stel je voor!’ Maar daar wil ik nog niet over nadenken (lacht). We zullen de problemen wel oplossen als ze zich stellen. We zien wel”, besluit ze.

De meest recente vlog van Linde Merckpoel ziet er zo uit: