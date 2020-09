LIFEHACK. Zo bak je drie pizza’s op één enkele ovenplaat

Zelf je avondeten klaarmaken met verse ingrediënten is uiteraard de beste en gezondste optie, maar daar heb je nu eenmaal niet altijd de tijd noch de goesting voor. Een diepvriespizza is in veel huishoudens dan ook de oplossing bij uitstek voor een luie avond. Het enige minpunt? Je kan er maar één of twee tegelijk in de oven steken.

Of dat is toch wat wij altijd dachten. In tegenstelling tot de oven van een pizzeria is de onze nu eenmaal niet gemaakt voor uitbundige pizzafestijnen. Daar dacht een drukke moeder duidelijk anders over. Ze deelde haar tip in de Facebookgroep Family Lockdown Tips & Ideas en deed heel wat anderen versteld staan.

Vervelende vorm

Het vervelende aan verscheidene pizza’s tegelijk in de oven doen, zit hem vooral in de vorm. Door de ronde vorm gaat er namelijk heel wat plaats verloren. De meesten onder ons denken niet verder dan dat, maar de vrouw in kwestie duidelijk wel. Ze kwam op het geniale idee om de pizza’s doormidden te snijden: door de halve cirkelvorm is het een stuk makkelijker puzzelen op je ovenplaat. Vervolgens deelde ze een foto van het resultaat zodat ook jij makkelijk thuis aan de slag kan. Heb je een grote oven met meerdere niveaus, dan kan je dus zonder zorgen wel zes pizza’s tegelijk klaarmaken!