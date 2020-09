Draag je een bril? Dan heb je waarschijnlijk minder kans corona op te lopen

Een zeker onwaarschijnlijk accessoire zou helpen je kans op corona te verminderen. Uit een Chinees onderzoek blijkt dat mensen met een bril minder vaak besmet raken dan hun brilloze medeburgers.

Het viel een Chinese arts op dat op de covid-afdeling van zijn ziekenhuis weinig brildragers werden verpleegd. Toen hij dat verder uitpluisde bleek dat in zijn ziekenhuis 6 procent van de covid-patienten een bril droeg, terwijl dat in de regio onder de bevolking 30 procent is, zo schrijft de New York Times.

Barrière?

Het kan zijn dat een bril werkt als een barrière en de ogen beschermt tegen het spatten van hoesten of niezen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat brildragers minder snel in hun ogen wrijven met besmette handen.

Grote kanttekening: het was een studie van bescheiden omvang. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of de bevindingen kloppen. Misschien is het onderzoek ook gesponsord door Pearle.