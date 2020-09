Docville: vijf kijktips voor een fijn filmfestival

Is het mogelijk om veilig een filmfestival bij te wonen? Natuurlijk. De organisatoren van het gerenommeerde Docville in Leuven tonen hoe het moet. En je krijgt er een hoop sterke documentaires bovenop. We hebben er alvast vijf voor je uitgepikt.

1. Boom Bust Boom

In januari moesten we veel te vroeg afscheid nemen van Terry Jones, een van de Monty Pythons. Zijn laatste wapenfeit was deze film, die op een speelse en geestige manier een blik werpt op een zwaar onderwerp: waarom maken we telkens opnieuw economische crisissen mee en waarom trekken we er geen lessen uit?

2. Class Action Park

In de jaren 1980 was Action Park in New Jersey een populaire bestemming. De blutsen, builen, blauwe plekken en occasionele botbreuken hoorden bij het pretpark. De fun kwam op de eerste plaats, de veiligheid was een verre nevengedachte. Portret van een legendarische en onwaarschijnlijke plaats.

3. Nos jeunesses perdus

Hoe bereiden jonge delinquenten zich voor op de dag dat ze weer voet zullen zetten in de maatschappij? Deze indringende Belgische documentaire volgde een jaar lang tien adolescenten tijdens hun traject. Regisseur Eric D’Agostino schetst hun verwachtingen, hun onzekerheden, hun hoop en hun vrees.

4. The Reason I Jump

Het leek onmogelijk om door te dringen tot mensen met autisme, tot een Japanse jongen er in 2007 in slaagde om vanuit zijn gesloten geesteswereld een boek te schrijven.

De gelijknamige documentaire trekt die inzichten door naar enkele andere autistische jongeren over de hele wereld. Een magische ervaring.

5. The World According to Amazon

In deze COVID-19-tijden maakt de e-commerce een hoge vlucht. Het is ook handig om alles te kunnen kopen met een muisklik. Er zit echter een keerzijde aan die veel minder fraai oogt. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan de werknemers van Amazon. Deze onderzoeksdocumentaire is verplichte kost voor elke e-shopper.

Docville, van 25 september tot 3 oktober in Cinema Zed Leuven. Alle info: docville.be.