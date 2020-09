Dit kledingmerk voert een anti-Trump campagne via kledingetiketten

De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten is in volle gang en laat niemand koud. Voor- en tegenstanders van de huidige president Donald Trump laten hun mening duidelijk blijken in de media en daarbuiten. Ook bedrijven moeien zich in de strijd. Een daarvan is het kledingmerk Patagonia, dat zich op een wel erg opmerkelijke manier uitspreekt tegen Trump.

Het merk staat bekend om haar milieuvriendelijke aanpak en laat zich nu dus ook politiek uit. Gezien Trumps omstreden klimaatpolitiek hoeft het niet te verbazen dat Patagonia geen aanhanger is van de president. In plaats van zich te richten tot sociale media of een ander kanaal, heeft het merk een andere manier bedacht om een anti-Trump campagne te voeren.

Klimaatsceptici

Wie de laatste tijd een short van het merk heeft gekocht, heeft misschien al gemerkt dat er een opmerkelijke boodschap te lezen staat op het etiket in het kledingstuk. Sommige modellen kregen namelijk de tekst “Vote the assholes out” mee. Vrij vertaald geeft dat “Stem tegen de kl**tzakken”, een slogan die duidelijk bedoeld is voor Donald Trump en zijn aanhangers. De woordvoerder van Patagonia liet in een interview met Vogue weten dat niet alleen Trump en zijn voorstanders, maar alle klimaatsceptici geviseerd worden. De keuze om de boodschap in de shorts te plaatsen, is trouwens niet toevallig. Het model in kwestie wordt gemaakt van biologisch katoen en zijn dus een goede stap in de richting van een meer duurzame modebeleving.