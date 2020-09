Aantal besmettingen stijgt verder, reizen naar rode zones niet langer verboden

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen, tot gemiddeld 1.232 per dag. Dat cijfer ligt zo’n 50 procent hoger dan dat van de week ervoor. Die stijging is in zowat heel Europa te merken.

De cijfers liggen hoog, en dat komt deels doordat er nu veel meer getest wordt dan tijdens de eerste golf van het virus. Dagelijks gaat het om 34 à 35.000 tests.

Ook een forse stijging is te merken in het aantal ziekenhuisopnames. De voorbije week (dus tussen 15 en 21 september) werden dagelijks gemiddeld 50 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen.

Aantal doden daalt

Goed nieuws wel op vlak van het aantal overlijdens. Dat blijft al de hele tijd redelijk stabiel en daalt nu zelfs, van 3 naar 2 per dag. In totaal overleden nu al 9.950 Belgen aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.

Reizen naar rood

Vanaf komende vrijdag zal het niet langer verboden, maar strikt afgeraden worden om naar rode zones af te reizen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin meegedeeld. Daarmee keert Buitenlandse Zaken terug naar de formulering van reisadviezen zoals die voor de coronacrisis bestond.

“Deze beslissing van de regering kadert in onze wil om tot een grotere Europese coördinatie te komen”, zo verklaarde Goffin. België was het enige Europese land dat reizen naar rode zones verbood in plaats van af te raden.