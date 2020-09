Zoom-in: «Samen ‘t stad nóg straffer maken, dat is ons doel»

Antwerpen is de plek van talrijke stadsontwikkelings­projecten, waar mensen dromen en plannen maken. Het is de plek waar dienstverlening, mobiliteit, milieu en veiligheid hoog op de agenda staan. Wie voor stad Antwerpen kiest mag rekenen op verrassend veel variatie.

«Elk dossier is uniek en zorgt ervoor dat elke werkdag er anders uitziet» Raf, voormalig expert omgevingsvergunningen

«Antwerpse burgers en bedrijven bouwen en verbouwen. Wij toetsen hun vergunningsaanvragen aan de wetgeving, zoeken de voorgeschiedenis van een locatie op, vragen adviezen op bij partners… Jaarlijks behandelen we ongeveer 4.200 dossiers. Wat maakt deze job zo fijn? Dat je elk project bekijkt vanuit de visie van de stad, terwijl je ook de droom van de klant zo goed mogelijk respecteert.»

«Nieuwe inzichten neem ik mee van het ene naar het andere team.» Ummu, maatschappelijk werker

«Ik kom in verschillende sociale centra, in heel diverse wijken, met elk hun eigenheid en een ander publiek. Ik werk nauw samen met de collega’s van budgetbeheer, het team dat werkt rond woonzorgcentra, daklozencentra, uitvaarten en vele andere maatschappelijk werkers. Daardoor krijg ik echt een weerspiegeling van de stad en van de noden van haar inwoners. Het is voor hén dat we ons inzetten elke dag. Die veelzijdigheid is mijn dagelijkse motivatie.»

«Je ziet van dichtbij wat je voor de Antwerpenaar doet» Stijn, boekhouder

«Bij de stad ben ik gespecialiseerd in het thema ‘investeringen’. Ik geef ook boekhoudkundig advies aan alle stadsdiensten. Daarvoor werk ik nauw samen met alle soorten financiële teams: vast actief, lonen, belastingen, leningen en deelnemingen, rapportering … Het is indrukwekkend hoe groot en complex de stad wel is. Elke dag ontdek ik iets nieuws! Ik krijg er vooral de tijd om kwalitatief werk af te leveren.»

