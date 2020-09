Helft Nederlanders stoort zich aan onverzorgde collega’s tijdens videocall

Maar liefst 51% van onze noorderburen ergert zich aan collega’s die tijdens een videocall onverzorgd voor de camera zitten. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.506 werkende Nederlanders. Volgens een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden leidt werken op afstand niet alleen tot verslonzing, maar heeft het ook invloed op het onderlinge vertrouwen. Zo denkt een derde van hen dat hun collega’s door de fysieke afstand de bedrijfsregels minder serieus nemen.

Thuiswerken maakt je collega’s slordiger en minder plichtsbewust. Dat is toch wat de helft van de Nederlanders antwoordde op een rondvraag van VPNdiensten.nl. Vooral mannen tot 35 jaar verdenken hun thuiswerkende collega’s ervan de regels aan de laars te lappen (47%). Onder hun vrouwelijke leeftijdsgenoten bedraagt dit percentage slechts 27%. Over onverzorgde collega’s zijn mannen en vrouwen eensgezind: zowel de helft van de mannen (52%) als van de vrouwen (50%) noemt een collega die ongewassen incheckt tijdens een videocall, onprofessioneel.

Lunchen tijdens videocall

Ondanks het feit dat we al een tijdje massaal thuiswerken, is digitaal samenwerken voor veel respondenten een grote bron van irritatie. Naast onverzorgd in beeld verschijnen, stoort maar liefst 57% van de respondenten zich aan collega’s die te laat inchecken en irriteert bijna de helft (48%) zich aan collega’s die achter de camera eten. Bij maar liefst 38% halen gapende collega’s het bloed onder de nagels vandaan, terwijl 29% van de ondervraagden zich blauw ergert aan de rommelige werkplekken. Tot slot is een slechte internetverbinding voor maar liefst 55% een bron van ongenoegen.