Dierenartsassistente Maité uit Wilrijk is ‘Jobstudent van het Jaar’

Bij dierenartsenpraktijk Animoretus in Wilrijk is Maité Ryckebosch uitgeroepen tot ‘Jobstudent van het Jaar’. Ryckebosch studeert voor dierenarts en werkte deze zomer als assistente in de praktijk om ervaring op te doen en te helpen de tijdens de coronalockdown opgelopen achterstand in te halen.

Maité Ryckebosch (foto) is verkozen tot ‘Jobstudent van het Jaar’. Ze werkte afgelopen zomer bij de dierenartspraktijk Animoretus. Voor dierenarts Helga De Wilde kwam jobstudente Maité als geroepen. «We kregen een invasie aan werk na de coronalockdown», zegt De Wilde. «Dat krijg je niet van de ene dag op de andere opgelost met de zoektocht naar een extra dierenartsassistente. Maité liep hier al geregeld mee als vrijwilliger en heeft ons deze zomer met volle overgave geholpen. Niet eender wie kan dit doen, er moet al wat voorkennis zijn. Wij hebben haar handen nodig gehad en haar handen hebben heel wat geleerd, denk ik.»

Belangrijk op arbeidsmarkt

Met de uitreiking van ‘Jobstudent(e) van het Jaar’ willen zelfstandigenorganisatie Unizo en HR-dienstengroep Liantis het belang van de jobstudent voor de economie in de schijnwerpers zetten. «We willen aangeven dat jobstudenten niet zomaar een fenomeen van bijverdienen is, maar dat het heel belangrijk is voor onze economie. Zeker bij krapte op de arbeidsmarkt zijn jobstudenten heel belangrijk. Ze kunnen ingezet worden wanneer andere werknemers met vakantie zijn, op momenten waarop anderen niet graag werken of om pieken in de bedrijvigheid op te vangen. Dit jaar komt de jobstudent uit een dierenartsenpraktijk: ze kunnen duidelijk worden ingezet op alle mogelijke aspecten van het economisch leven.»

Extra loon om te reizen

Ryckebosch krijgt van Unizo en Liantis een extra maandloon. «Door corona was reizen deze zomer niet evident, ik heb dus vooral gewerkt», zegt ze zelf. «Het geld ga ik waarschijnlijk gebruiken om na het eerste semester toch hier en daar een paar dagen met vakantie te gaan en te ontspannen.»