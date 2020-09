Studente wil zo snel mogelijk borstverkleining: “Ik kan de pijn niet langer aan” (foto)

Een Britse vrouw heeft zoveel last van haar enorme boezem dat ze een borstverkleining wil. Ze hoopt nu genoeg geld in te zamelen zodat ze de procedure kan laten uitvoeren.

Amber Roach heeft een 34J-cup van meer dan 6 kilogram en kan daardoor niet meer sporten, op een bus stappen of mensen passeren in een café. De 20-jarige rechtenstudente uit Watford merkt dat haar rug lijdt onder het gewicht. Dat probeert ze te verhelpen met pijnstillers, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Haar fysiotherapeut heeft haar al meermaals gewaarschuwd dat als ze er niets aan laat doen, ze ooit in een rolstoel zal belanden.

Opmerkingen

De jonge vrouw lijdt er niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal onder. “Ik raak gestresseerd als mensen naar me staren, wijzen of vragen of mijn borsten echt zijn. Sommige mensen maken zelfs denigrerende opmerkingen als ik hen passeer. Ik wil die negatieve aandacht niet”, vertelt ze in The Sun.

Inzamelactie

Amber heeft al meermaals een aanvraag gedaan voor een borstverkleining zodat die zou terugbetaald worden, maar tevergeefs. Ze hoopt nu via crowdfunding 5.500 euro in te zamelen zodat ze de procedure zelf kan financieren. “Ik zou het graag gratis laten doen, maar ik weet niet hoe lang ik dan nog moet wachten. Ik kan de pijn niet langer aan”, besluit ze. Ze heeft al meer dan de helft van het bedrag ingezameld.