Preformateurs moeten verder ploeteren

Lachaert (foto rechts) en Rousseau (links) zaten gisteren eerst nog met de zeven Vivaldi-partijen samen, waarna ze om 17 uur naar de koning (midden) trokken om hun ontslag in te dienen omdat de partijen niet tot een concensus kwamen. Eerder wilden de twee preformateurs nog hun eindverslag aan de koning voorstellen, waarna een formateur – en dus toekomstige premier – de fakkel zou kunnen overnemen. De gebeurtenissen van de voorbije dagen beslisten daar anders over. Een interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zette kwaad bloed bij de andere Vivaldi-partijen. Het partijbestuur van sp.a stelde zelfs dat ze niet meer wilden onderhandelen met de MR.

«Speeltijd is over»

«Het leek mij vanochtend onmogelijk om het vertrouwen te herstellen, maar als de Koning dat vraagt gaan we het toch proberen», reageerde Rousseau later op de avond. «Laat het mijn laatste oproep zijn: stop met spelletjes en saboteren. De speeltijd is over. Ik ga in alle discretie verder werken met Egbert Lachaert.»

Strakke deadline

De mededeling van het Paleis expliciteert niet dat het om een eindverslag zou gaan. De blokkering zorgt er alvast voor dat de timing om een nieuwe regering in het zadel te krijgen op 1 oktober sterk in het gedrang komt. Hoe de werkzaamheden er de komende uren en dagen zullen uitzien, is voorlopig nog koffiedik kijken.