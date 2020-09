Magistraat in zaak Maddie McCann: “Niets wijst erop dat ze nog in leven is”

De Duitse politie gaat ervan uit dat Maddie McCann niet meer in leven is. Dat blijkt uit verklaringen van een van de speurders aan Portugese media. Toch is er nog te weinig bewijsmateriaal om de Duitse hoofdverdachte voor de moord van het meisje aan te klagen.

“Wij hebben geen enkele aanwijzing dat zij nog in leven is.” Aan het woord is een Duitse procureur die aan de Portugese staatsomroep RTP een update gaf over de zaak van Maddie McCann, het Britse meisje dat dertien jaar geleden in Portugal verdween.

Nog geen ‘smoking gun’

Madeleine McCann was drie jaar oud toen ze op 3 mei 2007 verdween uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten. Begin juni maakten de Duitse justitie en politie verrassend bekend dat ze de 43-jarige Duitser Christian B. verdenken van de ontvoering en moord op Maddie.

Procureur Hans Christian Wolters van Braunschweig zei vrijdag tegen RTP dat er evenwel nog steeds geen “smoking gun” is om de man te kunnen aanklagen. Niettemin denkt de magistraat dat B. “verantwoordelijk” is voor de ontvoering en dat de peuter dood is.

“Wij hebben geen enkele aanwijzing dat zij nog in leven zou zijn”, aldus Wolters. “Alles wijst erop dat ze dood is. Wij hebben geen manoeuvreerruimte.”