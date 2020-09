iPhone-gebruikers klagen over vervelend probleem na update naar iOS 14

Heel wat eigenaars van een iPhone melden dat hun toestel oververhit raakt na hun update naar het nieuwste besturingssysteem van Apple. Volgens Apple is het slechts een tijdelijk probleem.

Vorige week woensdag lanceerde Apple iOS 14. Daarin zitten heel wat handige nieuwe functies, maar sommige gebruikers merken dat hun toestel uitzonderlijk warm loopt na iOS 14 te hebben geïnstalleerd. “Wordt jullie iPhone ook super warm sinds iOS 14?” en “Twee uur geleden mijn iPhone 6s geüpdatet naar iOS 14. De batterij laadt nu extreem traag op en het toestel is de hele tijd warm. Wat is er aan de hand?”, klinkt het onder meer.

Apple heeft intussen gereageerd op het probleem. “Het is normaal dat de iPhone warm wordt na zo’n grote update. Contacteer ons als het probleem na 48 uur zich nog steeds voordoet”, lezen we op Twitter.

Hey there, thanks for reaching out. It’s normal for the iPhone to become warm after an update like this. Reach out to us if you continue to have these issues after 48 hours. https://t.co/GDrqU22YpT

— Apple Support (@AppleSupport) September 17, 2020