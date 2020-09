Formatie terug naar af: sp.a stelt veto tegen MR

Grote ophef bij de federale formatievorming, waar de sp.a niet voort wil onderhandelen met de MR. Het partijbureau van de Vlaamse socialisten kwam overeen dat sp.a “niet wil verder werken met een partij die geen oplossingen wil”, zo werd na afloop in partijkringen vernomen. Vooral voorzitter Georges-Louis Bouchez wordt met de vinger gewezen.

De partijen van de Vivaldi-coalitie komen deze middag opnieuw samen in de Egmont. Het is daarbij vooral uitkijken naar de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die zette door een interview in Humo kwaad bloed bij de andere onderhandelaars.

Het is hoogst twijfelachtig of de onderhandelingen met deze constellatie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V nog een kans op slagen hebben. Daarvoor is het uiteraard afwachten wat de vergadering maandagmiddag geeft, maar om tegemoet te komen aan het duidelijke standpunt van sp.a – die met Conner Rousseau een van de preformateurs levert – zal Bouchez sterk moeten terugkomen op zijn uitspraken.

Verslag bij de Koning

Het is de bedoeling dat Rousseau en zijn collega Egbert Lachaert (Open Vld) later op de dag verslag uitbrengen op het Paleis. De naam van een formateur zal daar wellicht niet uit de bus komen. Zonder de MR aan boord, kan het cdH soelaas brengen om alsnog aan een meerderheid te komen met Open Vld, sp.a, PS, Ecolo, Groen en CD&V.

Maar dan moet ten eerste het cdH daartoe bereid zijn én moet Open Vld in een regering willen stappen zonder zusterpartij MR. En dat was nu net een struikelblok bij de poging van N-VA en PS van enkele weken geleden om een regering op de been te brengen.

Het partijbureau van MR bevestigde overigens eerder op de dag dat het een regering wil vormen tegen 1 oktober. En het bevestigde ook zijn steun in voorzitter Bouchez en in premier Sophie Wilmès, die deel zal uitmaken van de onderhandelingsdelegatie – als die er nog komt uiteraard. “Er is voor ons geen andere oplossing dan Vivaldi”, verklaarde Waals minister Jean-Luc Crucke.