Fixkes brengen vierde album ‘IV’ uit: “Deze plaat moest gewoon uit ons systeem”

Dertien jaar na de wereldhit in Vlaanderen ‘Kvraagetaan’ bevallen Fixkes van hun vierde plaat ‘IV’. Hoe zou het nog zijn met de heren die in de winter van 2007 16 weken lang op nummer 1 stonden in de Ultratop 50, en daarmee tekenden voor de grootste Vlaamse hit tot dan toe? Metro vroegetaan Fixkes-zanger/bezieler Sam Valkenborgh.

Eerst en vooral: hoe vergaat het jou in deze barre coronatijden?

Sam Valkenborgh: “Het virus heeft weinig impact op mijn persoonlijk leven, maar op muzikaal vlak ligt dat anders. De sector ligt op haar gat. Alle deadlines vielen weg, en daarmee ook mijn motivatie. Ik denk dat we het voorbije half jaar één keer gerepeteerd hebben. Ons laatste concert dateert alweer van vorige zomer.”

Begin juli losten Fixkes de single ‘Dardennen’ als voorsmaakje op het nieuwe album. Was de titelkeuze een knipoog naar het feit dat veel Belgen deze zomer een staycation hielden in de Ardennen, of was dat gewoon toeval?

“Dat was puur toeval. Eigenlijk ging die single in maart uitkomen en de cd in mei, maar toen kwam de lockdown. Dat was zo’n ingrijpende gebeurtenis, dat we beslist hebben om niet met een vrolijk onzinnummer af te komen. Het was niet het gepaste moment. We hebben de release van die single vervolgens uitgesteld naar eind juni. Maar toen kwamen de tweedeverblijvers aan de kust in het vizier; alweer geen ideaal klimaat dus. Gelukkig kwam een paar dagen voor de release wel het bericht dat we weer met z’n allen naar de Ardennen mochten. Gelukkige timing dus.”

Met de coronamaatregelen in het achterhoofd zal de promotour wellicht kleinschaliger uitvallen of, in het ergste geval, onbestaande zijn. Hebben jullie overwogen om de release nogmaals uit te stellen?

“We hadden de release al twee keer uitgesteld, maar op een bepaald moment hebben we de knoop doorgehakt. Dat lange wachten werkt enorm demotiverend. Je kan de release wel nog eens uitstellen, naar pakweg voorjaar 2021, maar dan nog weet je nooit zeker of het dan wél het goeie moment zal zijn. Onze boekingsagent zag dat natuurlijk liever anders: die wilde een cd-release die hij kon koppelen aan shows, maar wij wilden niet langer wachten. De plaat was begin januari al af, dus die zou tegen 2021 al een jaar in de koelkast liggen. Die plaat moest gewoon uit ons systeem. Deze week complimenteerde een collega op mijn werk me met het eerste nummer van de nieuwe plaat (‘Ik Weet Niemand’, nvdr.), dat in 2018 al uitgekomen was als single. Ik moest even denken welk nummer dat ook alweer was. Ik was het vergeten.”

Er zijn zes jaar verstreken sinds de release van jullie derde album ‘Weeral Halfacht’. Vanwaar die lange adempauze?

“De aard van het beestje. Het is gewoon zo gelopen door jobs en kindjes en verbouwingen… The usual, hé. Ik schrijf nogal traag, en het was altijd speuren naar een gaatje in onze agenda’s. Voor je het weet zit je een paar maanden verder. In de zomer van 2017 besloten we om de optredens achterwege te laten, zodat we ons de hele zomer konden toeleggen op de nieuwe plaat. Toen de nummers eindelijk vorm kregen werd de goesting weer wat groter en zijn we beginnen opnemen.”

Jullie grote doorbraak kwam er natuurlijk in 2007 met die monsterhit ‘Kvraagetaan’. Het is een huizenhoge clichévraag, maar ik stel ze toch: zijn jullie dat lied niet beu gehoord en gespeeld na dertien jaar?

“Na de release van onze derde plaat is dat gevoel wel in mij opgekomen. Ik herinner me een optreden waarbij we de derde cd integraal speelden, en iemand vroeg ‘Kvraagetaan’ aan. Ik antwoordde dat we de derde plaat kwamen voorstellen en ‘Kvraagetaan’ dus niet op de setlist stond. Een arrogante reactie van mij, waar ik achteraf spijt van had. Maar we hadden net een album gemaakt waar we trots op waren, en dan wil je dat nieuw materiaal brengen. Dat gevoel is na een tijdje wel weggeëbd, omdat ik meer en meer besefte dat die hit overeind blijft na al die jaren. Het blijft gewoon een goed nummer. De reactie van het publiek als je dat lied inzet is telkens weer heerlijk om zien. Zoiets weegt bij mij veel zwaarder door dan het feit dat we die song voor de zoveelste keer moeten spelen.”

Baadt de nieuwe plaat in diezelfde soort warme nostalgie als ‘Kvraagetaan’?

“Er hangt eerder een melancholische sfeer rond de plaat. Maar er staat ook onzin op, zoals het hiphopnummer ‘Dardennen’. De sound gaat verschillende richtingen uit, maar het is wel vintage Fixkes. For the record: ik vind mezelf helemaal geen nostalgisch mens.”

“We zijn kinderen van de jaren 90, en zijn opgegroeid met de sound van de gitaargroepen die toen furore maakten. Dat hoor je ook in de plaat. Er zit een beetje Pavement, Beastie Boys en Beck in vervat, maar we laten ons ook beïnvloeden door recentere muziek zoals Wilco. De gitaar vormt telkens de grondlaag.”

Tot slot: mocht er één nummer van de nieuwe plaat het monstersucces van ‘Kvraagetaan’ evenaren of overtreffen, welk nummer zou dat moeten zijn?

“Ik ben zelf het meeste trots op ‘Dardennen’ – de vibe, de tekst en de onnozelheid zit goed – en ‘Ik Weet Niemand’, omdat dat een heel intiem en mooi uitgevoerd nummer is, met een goeie tekst. ‘Dardennen’ heeft het meeste hitpotentieel – hoewel de radiozenders de single niet opgepikt hebben. We zullen het erop houden dat het een hit zal worden in de komende jaren, en dat alle chiro- en scoutsgroepen die in de Ardennen op kamp gaan het grijs zullen draaien.” (lacht)

Dat hoop ik dan met je mee.

Quentin Soenens

‘IV’ verscheen op 18 september. Op zondag 27 september treden Fixkes op in De Studio in Antwerpen.