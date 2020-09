4 internettips voor thuiswerkers die tegen hun datalimieten aanlopen

De coronasituatie heeft ons massaal doen thuiswerken. Dat opende niet alleen nieuwe perspectieven, met bijvoorbeeld meer tijd bij de kinderen, maar ook een aantal uitdagingen. Internetproviders zagen een toename aan het verbruik van data, maar dat had natuurlijk ook te maken met het thuisblijven en het streamen van films en series. Loop je tegen je limieten aan? Dan is het misschien wel tijd om te kiezen voor een nieuwe formule.

Extra data bijkopen

Het is natuurlijk niet omdat je tegen je datalimiet aanloopt dat je meteen van provider moet veranderen. Vaak kan je vrij eenvoudig extra data bijkopen. Dat is doorgaans wel vrij duur en dat is toch eerder een eenmalige oplossing. Op lange termijn is het dan ook goedkoper om voor een ander datapakket te kiezen. Bij Telenet kan je bijvoorbeeld voor vijf euro per maand 25 GB extra kopen. Als je dan een basisabonnement hebt met een volume van 150 GB, moet je voor 350 GB per maand 20 euro extra betalen. Dat is slechts enkele euro’s goedkoper dan het all-internetpakket waarmee je onbeperkt surft. Die laatste formule is echter interessanter omdat je drie keer sneller downloadt en twee keer sneller surft.

Verschillende formules overwegen

Het is niet alleen aangeraden om internetformules te vergelijken, maar ook het ander aanbod te bekijken. Door het thuiswerken verbruik je per slot van rekening meer data, maar heb je ook meer tijd voor ontspanning. Het is dan ook een ideaal moment om je portie entertainment in huis te halen. Formules met internet en tv zijn vaak niet gek veel duurder, zeker als je verschillende providers met elkaar durft te vergelijken en combinatiekortingen krijgt. Natuurlijk kan je ook altijd voor een streamingdienst gaan, zoals Netflix of Apple TV.

Internetaansluitingen vergelijken

Er zijn vier methodes waarop je op het internet kan zijn aangesloten. In de eerste plaats kan je bijvoorbeeld kiezen voor de telefoonlijn (DSL-verbinding). Het is de goedkoopste oplossing, maar kent ook de laagste snelheden. Voor klassiek gebruik volstaat een DSL-verbinding zeker. Skype je veel, heb je gamende kinderen en stream je films? Dan zal je DSL-internetprovider waarschijnlijk geen oplossingen bieden. In dat geval is kabelinternet een beter idee.

Daarnaast kan je ook nog kiezen voor glasvezelinternet met nog hogere snelheden, ook als het op uploaden aankomt. Glasvezelinternet is wel fors duurder en voor veel mensen zijn dergelijke snelheden overbodig.

Ten slotte lanceerde Telenet recent een nieuwe formule waarbij je thuis op mobiel internet surft. Daarvoor heb je geen kabels nodig, maar krijg je een modem die via 4G internet in huis haalt. De snelheden liggen niet heel hoog en het kost al snel veertig euro per maand. Het voordeel is dan weer dat je meteen ook televisie kan kijken, maar goedkoop is het zeker niet.

Versterk het draadloos signaal

Onthoud tot slot dat problemen met je internet lang niet altijd te maken hebben met je datalimiet of met je internetprovider. Als je draadloos surft, zit je misschien gewoon te ver weg van je router en heb je op zolder een slecht bereik. Dan heb je wel voldoende data, maar is je download- en uploadsnelheid heel traag. In zo’n geval hoef je natuurlijk niet over te stappen naar een nieuwe internetprovider, maar kan je beter een wifi-repeater of andere oplossing plaatsen. Via websites als speedtest.net kan je de snelheid van je internetverbinding in verschillende ruimtes van je woning controleren.