UPDATE. Vermiste Ilias is veilig en wel teruggevonden

De 12-jarige Ilias Chahdi die donderdagochtend verdween, is veilig en wel teruggevonden. Het Laatste Nieuws schrijft dat de jongen teruggevonden werd in het Henegouwse Steenkerke, waar hij aan het fietsen was met zijn oom. Die werd opgepakt en wordt verdacht van ontvoering met geweld en bedreiging van een 12-jarige en zal voor de onderzoeksrechter gebracht worden.

Ilias Chahdi, de jongen die donderdagochtend rond 8u10 verdween, is teruggevonden, meldt het parket. De 12-jarige jongen uit Mortsel werd opgemerkt in Wallonië. De laatste beelden van hem waren van een tankstation in Wilrijk toen hij aan een stevig tempo wegfietste uit de richting van zijn school. Dagenlang was er geen spoor te bekennen van de jongen.

Chahdi zou in goede gezondheid verkeren. Eerder vandaag riep de politie de favoriete oom van de jongen nog op om contact op te nemen. De oom woonde in de buurt, maar verklaarde aan de familie dat hij op het moment van de verdwijning in quarantaine zat in het noorden van Frankrijk.