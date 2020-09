BIZAR. Baas van Russisch ruimteagentschap noemt Venus een “Russische planeet”

De baas van het Russisch ruimteagentschap Roskosmos heeft de planeet Venus – waar onlangs aanwijzingen zijn ontdekt voor mogelijk leven – een “Russische planeet” genoemd. Zo bericht het Amerikaanse CBS News.

Roscosmos-baas Dmitry Rogozin, die nooit om een sarcastische, antiwesterse uitspraak verlegen zit, verklaarde deze week dat Rusland een eigen missie naar Venus op het getouw wil zetten. Rusland heeft ook al plannen voorgesteld om samen met de VS op missie te gaan naar de planeet.

“We denken dat Venus een Russische planeet is, dus we mogen niet achterop hinken”, zo verklaarde Rogozin, gewezen vicepremier, afgelopen dinsdag tegenover journalisten. Hij wees er fijntjes op dat de Sovjet-Unie tot dusver “de eerste en enige” natie was die met een ruimtesonde op Venus landde.

In 1970 landde de Sovjet-Unie met de ruimtesonde Venera 7 effectief als eerste op Venus, maar het tuig smolt wel meteen weg na de landing. Zijn opvolger was vijf jaar later een langer leven beschoren. Venera 9 nam vanop de Venusiaanse bodem de eerste en vooralsnog enige panoramabeelden van het Venusoppervlak.

“Sovjetplaneet”

“De hemelsbrede kloof tussen de Sovjet-Unie en zijn concurrenten wat Venus-onderzoek betreft heeft bijgedragen aan het feit dat de Verenigde Staten Venus een ‘Sovjetplaneet’ zijn beginnen noemen”, schreef Roskosmos dinsdag op zijn website.

Onlangs ontdekten wetenschappers aanwijzingen voor mogelijk leven op Venus. Er werd fosfine gevonden in de atmosfeer van de naburige planeet, een gas dat op aarde door bacteriën wordt geproduceerd. Mogelijk kan dat betekenen dat ook op Venus bacteriën aanwezig zijn, al is dat helemaal niet zeker.

Vorige maand verklaarde Rogozin nog dat Venus “interessanter” was dan Mars, want de planeet zou wetenschappers meer inzichten kunnen verschaffen over de klimaatverandering hier op aarde.