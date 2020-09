Waar of niet waar? Je komt aan tijdens je menstruatie

Je menstruatie is sowieso al geen leuke periode en bovendien hebben heel wat vrouwen de indruk dat ze zwaarder zijn tijdens hun maandstonden. Niets past zoals je het zou willen, je buik voelt opgezwollen aan en je voelt je slecht in je vel. Geloof het of niet, dat is echt geen illusie. De kans dat je écht aankomt tijdens je menstruatie is namelijk groot.

Je hormonen zijn geen lachertje. Veel vrouwen hebben (al dan niet bewust) last van PMS of premenstrueel syndroom. Naast andere klachten zoals hoofdpijn, extreme krampen en neerslachtigheid kan dat syndroom er ook voor zorgen dat je meer vocht vasthoudt door de verhoogde oestrogeenlevels. Dat kan soms zelfs gaan tot 2,5 kilo extra die je moet meesleuren, al verdwijnt dat vocht meestal vanzelf eens je maandstonden echt inzetten.

Hormonen

Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Tijdens je menstruatie maakt je lichaam namelijk meer progesteron aan, waardoor je borsten gevoelig kunnen worden en meer water gaan vasthouden. Het is dus geen illusie dat je boezem wat groter aanvoelt tijdens je maandstonden. Verder zijn ook je eet- en drankkeuzes tijdens je menstruatie bepalend voor je gewicht. Veel vrouwen craven suiker en zout, waardoor ze nog meer water gaan vasthouden. Omdat je door je maandstonden ook moe kan zijn, ga je bovendien al snel meer cafeïne consumeren, waardoor je maag overstuur raakt en je buik opzwelt. Voel je je volgende keer dus wat zwaarder tijdens de tijd van de maand, geen zorgen, dat komt vanzelf wel weer in orde!