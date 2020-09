Oeps. Vrouw kapt eigen hand af voor verzekeringsgeld, vliegt de cel in

Een Sloveense vrouw had een niet zo slim idee om snel geld te kunnen verdienen. Ze kapte haar eigen hand af en dacht dat haar na het ‘ongeluk’ stond haar een vergoeding van meer dan een miljoen euro te wachten. Het werd echter al snel duidelijk dat er fraude in het spel was. Naar dat geld kan ze nu dus (met één hand) zwaaien.

Ene Julija A. claimde dat ze haar hand verloren zou zijn toen ze in haar tuin de heg aan het scheren was, maar al gauw bleek dat er een paar dingen niet klopten in haar verhaal. Zo had ze vlak voor het ongeval op het internet naar nephanden gezocht. Eerder had ze al een behoorlijke verzekering afgesloten, waardoor ze op een flinke uitbetaling kon rekenen.

Plan mislukt

Toen de Sloveense naar het ziekenhuis ging, liet ze haar hand expres thuis liggen. Volgens de rechtbank was het de bedoeling dat ze haar hand zo permanent kwijt zou raken, maar de artsen staken daar een stokje voor en haalden haar hand op om hem vervolgens weer vast te maken.

Twee jaar cel

De vrouw kan rekenen op twee jaar celstraf. Ook haar vriend, die als medeplichtige is aangewezen, mag een celstraf verwachten. Op het geld hoeft het tweetal ook niet meer te rekenen: dat blijft bij de verzekeringsmaatschappij.