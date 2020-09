Dankzij deze app kan je je ecologische voetafdruk verkleinen

Heel wat mensen zijn zich steeds meer bewust van de impact die hun levenswijze heeft op het milieu. Je dieet, je transportwijze, je reisgedrag, je kledingaankopen… Het zijn allemaal factoren die een invloed hebben op je ecologische voetafdruk. Natuurlijk kan je op eigen initiatief je gedrag aanpassen, maar wat hulp is altijd welkom.

Die hulp komt er in de vorm van een handige app, Klima. Door enkele simpele vragen te beantwoorden kom je er in de kortste keren achter hoe groot jouw ecologische voetafdruk precies is, maar daar houdt het niet op.

Abonnement

Klima voorziet je namelijk ook van handige tips zodat jij aan de slag kan met het verkleinen van die voetafdruk. Dat kan door bijvoorbeeld minder vaak het vliegtuig te nemen of door je vleesconsumptie te verlagen. Nog een handigheidje aan de app: je kan een abonnement nemen, waardoor Klima voor jou je CO2-uitstoot combineert. Dat doen ze door geld te doneren aan onder andere herbebossingsprojecten, onderzoeksinstituten en groene energie-initiatieven. Voorlopig is de app nog enkel beschikbaar in een beta-versie waarvoor je je op de wachtlijst kan zetten, maar wij voorspellen alvast dat de lancering een succes zal zijn.