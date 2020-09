BIZAR. Amerikaan zit 37 jaar vast voor moord en verkrachting, maar blijkt onschuldig

Een Amerikaanse man werd op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord en verkrachting. Nu, na 37 jaar achter de tralies, blijkt uit DNA-onderzoek dat de man onschuldig is.

Robert DuBoise (55) uit Florida pleegde in 1983 helemaal geen misdrijf, oordeelde de rechtbank gisteren. “Deze rechtbank heeft u 37 jaar in de steek gelaten”, zei de rechter. “Vandaag gaan we deze fout eindelijk rechtzetten.”

Bijtwonden

DuBoise werd in 1983 veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Barbara Grams, die werd verkracht en geslagen terwijl ze van haar werk naar huis liep. Op basis van een analyse van bijtwonden en getuigenissen werd hij opgepakt.

In eerste instantie kreeg hij de doodstraf, maar dat werd later aangepast naar levenslang. Een groot deel van die 37 jaar bracht hij door in isolatiecellen.

Onschuldig

Met behulp van bijenwijs had de politie om een ​​afdruk gemaakt van de tanden van DuBoise. Maar gisteren bleek uit een verklaring van deskundigen dat het bewijs van bijtsporen op het linkerwang van het slachtoffer, onbetrouwbaar was. En dat DNA uitwees dat DuBoise geen dader was. Kortom: hij is onschuldig.

Het komt wel vaker voor dat gevangenenen onschuldig worden bevonden, maar 37 jaar ten onrechte achter de tralies zitten, is wel heel lang. De rechtbank gaat onderzoek doen naar deze onterechte veroordeling. “Dat zal niet makkelijk zijn”, zei de rechter. “Maar slachtoffers en familieleden verdienen het om de waarheid te weten. Zo kunnen ze een vals verhaal afsluiten.”

Dankbaar

DuBoise gaf in een korte verklaring tijdens de zitting aan dat hij iedereen “heel dankbaar” is. “Gelukkig zijn er oprechte mensen in de rechtbank.”

De onschuldige is onlangs vrijgelaten uit de gevangenis, en herenigd met zijn moeder en zus. Het moderne leven moet hij nog leren, “van winkelen bij Walmart (grote supermarkt, red.) tot het gebruik van een iPhone”.