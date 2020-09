Vijf goede redenen om in Brussel te wonen

Ben je het beu om je elke ochtend te moeten haasten naar het station om de trein niet te missen? Verlies je te veel tijd met pendelen? Wil je de auto minder nodig hebben? Denk dan eens aan wonen in Brussel.

1. Meer tijd voor jezelf

Als je in de stad woont, bespaar je tijd. Spring op de (deel)fiets of neem even de tram of de metro en je bent in een mum van tijd waar je moet

zijn. Bedenk eens wat je allemaal zou kunnen doen met die gewonnen tijd: rustig ontbijten, een rondje joggen in het park, een hobby … Ook ’s avonds kan je nog extra lang nagenieten na een uitje. Je laatste trein naar huis missen behoort tot het verleden. In de stad geraak je altijd weer gemakkelijk thuis met een Noctis-bus, taxi of (elektrische) deelfiets.

2. Groener dan je denkt

Is de stad veel te druk voor jou? In Brussel combineer je het beste van twee werelden: de bereikbaarheid van de stad met de rust van het platteland. Wist je dat het Brussels gewest meer dan 8000 hectare groene ruimte heeft? Dat is de helft van het gewest. Picknicken in het park, de Groene Wandeling, fietsen door het Zoniënwoud … En in collectieve moestuintjes leg je contact met de buren.

“Eens Brussel in je hart zit, gaat het er nooit of te nimmer meer uit.”

Anysa – Anderlecht

3. Cultuur en ontspanning om de hoek

In Brussel valt er altijd iets te beleven. Je moet nooit ver zoeken om een tof concert, een mooie expo of een leuke vrijetijdsactiviteit te vinden.

4. Het is nooit saai

Brussel is de op een na meest kosmopolitische stad ter wereld. Je vindt er zeker een gelijkgezinde ziel. Of je nu jong of oud bent, hetero of homo, Aziaat of Afrikaan, religieus of atheïst … Oefen verschillende talen, eet gerechten van over de hele wereld en doe vooral waar je zelf zin in hebt. Dankzij de enorme diversiteit leer je steeds weer iets nieuws.

5. Ideaal voor singles

Single? In de stad ben je als single geen zeldzaamheid. Integendeel, in Elsene, Sint-Gillis en Etterbeek zijn meer dan de helft van de inwoners alleenstaanden. In de stad heb je alles in je buurt, wat zeker praktisch is als je het huishouden in je eentje moet runnen.

Cohousing wordt ook steeds populairder. Niet alleen afgestudeerde studenten delen samen met vrienden een huurwoning. Ook heel wat singles, koppels en gezinnen, jong en oud, vormen samen een groep om een gemeenschappelijk woonproject op te starten. De stad is de ideale omgeving om te experimenteren met dit soort woonvormen. Samenhuizen vzw kan je hierin begeleiden.

Is Brussel niet te duur?

Brussel is niet goedkoop. Maar door in de stad te wonen, bespaar je op andere zaken. Je moet bijvoorbeeld minder uitgeven aan vervoer, want alles is dichterbij. Misschien kan je zelfs zonder auto verder? Er zijn genoeg alternatieven.

Wist je dat je in Brussel ook een fikse korting krijgt op de registratierechten die je betaalt als je een woning koopt? Op de eerste 175.000 euro van de aankoopprijs betaal je geen registratierechten. Met dat ‘abattement’ bespaar je maar liefst tot 21.875 euro.

Ga mee op woontour

Ken je Brussel nog niet zo goed en wil je de sfeer opsnuiven van verschillende wijken? Ga dan mee op woontour. Tijdens deze gegidste fiets- en bustours leer je Brussel beter kennen. Buurtbewoners vertellen hoe ze wonen in Brussel ervaren en de gids geeft je nuttige tips om jouw ideale plek in Brussel te vinden. Alle info over de woontours vind je op www.woneninbrussel.be/woontours.

Wonen in Brussel wijst je de weg

Wonen in Brussel is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Zoek je informatie over huren, kopen, regelgeving of premies in Brussel? Op de website www.woneninbrussel.be vind je heel wat nuttige info. Wonen in Brussel verwijst je door naar de juiste diensten en organisaties in het complexe Brusselse gewest.