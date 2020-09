“Serge Gainsbourg was de Franse Harvey Weinstein”

Serge Gainsbourg was een beroemde Franse zanger die in 1991 overleed. Hij is in de Lage Landen vooral bekend vanwege ‘Je t’aime… moi non plus’, zijn orgastische samenwerking met Jane Birkin die veel ophef veroorzaakte vanwege de suggestieve tekst en gehijg. Hij is bijna 30 jaar na zijn dood nog altijd een Franse held, al is hij nu in opspraak gekomen.

Lio, een Belgische zangeres die ooit met hem samenwerkte, heeft nu stevig uitgehaald naar de charismatische chansonnier. “Hij was gewoon de Harvey Weinstein van het Franse chanson. Gainsbourg is een heilige van Franse muziek, maar ik ga hem geen eer bewijzen. Ik heb zelf zijn nare gedrag ervaren met jonge vrouwen.”

“I want to fuck you”

Iedereen wist al dat er een hoek af was bij de Joods-Russische migrantenzoon die in WOII moest onderduiken. In 1986 werd hij bijvoorbeeld geïnterviewd voor een Frans praatprogramma naast Whitney Houston toen hij haar beschonken toefluistere: “I want to fuck you”. In een liveprogramma probeerde hij dan weer – eveneens dronken – Catherine Deneuve aan te randen.

Maar de Fransen vergaven hem. Het was hun eigenwijze held Serge. Maar zelfs in Frankrijk dringt langzaamaan het besef door dat men een #metoo-man bewonderd heeft, die zelfs werd vergeven toen hij seksuele toenadering zocht tot een 12-jarige en liedjes maakte over pedofilie.