Sean Dhondt excuseert zich bij zijn vrouw: “Het spijt me dat ik je verdriet heb gedaan”

Sean Dhondt heeft zich op Instagram verontschuldigd bij zijn vrouw voor de commotie rond de naaktbeelden die van hem verspreid werden.

Onlangs deden enkele naaktfoto’s van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire de ronde via Whatsappgroepen. Ze zouden in de val gelokt zijn door ene ‘Eveline’.

Pijn en verdriet

Sean Dhondt excuseert zich nu openlijk bij zijn vrouw Allison Scott waarmee hij tien jaar geleden trouwde. “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken. Ik wil me daarom niet enkel privé, maar ook publiek verontschuldigen, omdat jij, als slachtoffer in dit alles, dat ook verdient. Ik blijf voor jou vechten, no matter what”, schrijft de 36-jarige zanger op Instagram.