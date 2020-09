Lotte Vanwezemael over haar gewicht: “Er zijn ochtenden dat ik wel kan huilen”

Seksuologe Lotte Vanwezemael sport regelmatig om zich goed in haar vel te voelen. Toch heeft ze het soms moeilijk om bepaalde kantjes van haar lichaam te accepteren, zo vertelt ze op Instagram.

Net als zovele mensen voelt Lotte Vanwezemael zich soms onzeker over haar lichaam. De 27-jarige MNM-presentatrice is niet te beroerd om dat toe te geven. “Er zijn dagen dat ik opsta, in de spiegel kijk en me g*dverdikke sexy voel, maar er zijn ook ochtenden dat ik wel kan huilen. Mijn gewicht schommelt constant. Mijn leven is onregelmatig. Ik ben een snoeper. Eén ding doe ik wel graag: sporten. En dan liefst helemaal tot het uiterste gedreven worden tot ik er letterlijk bij neerval. Mijn grenzen opzoeken en verleggen. Da’s wat ik nu een jaar doe met mijn personal trainer. En hoewel ik ‘s ochtends nog steeds (soms) kan huilen, voel ik me beter in mijn vel. Ik moet geen 10 kilo kwijt, zolang ik me maar gelukkig voel in mijn gezond lijf”, schrijft ze op Instagram.

Perfecte lichaam

Wanneer een van haar volgers opmerkt dat “ze toch helemaal niet dik is?”, verduidelijkt ze haar boodschap. “Ik bedoel hier vooral mee dat het niet uitmaakt hoeveel kilo ik weeg en dat er wat af moet om het perfecte lichaam te hebben, maar dat ik me gezond moet voelen, mijn lichaam moet voeden en de dingen die ik minder mooi vind aan mijn lichaam, moet leren accepteren”, klinkt het.

Positieve reacties

Haar volgers prezen haar voor haar eerlijkheid. “Super veel respect!”, “Heel herkenbaar! Het is gewoon een intense zoektocht naar wat je gelukkig maakt en waar je je fijn bij voelt. Lichamelijk en mentaal. Goed in je vel zitten is het allerbelangrijkst. En dat kan afhankelijk zijn van voedsel, drinken, lichamelijke activiteit, werk, enz. Erg herkenbaar dus: en we blijven lekker zoeken en zorgen dat we niet te streng voor onszelf zijn”, en “Ik denk dat elke vrouw zich zo wel voelt. Ene dag top, andere dag blah. Het belangrijkste is inderdaad om je goed te voelen in een gezond lichaam. Welke maat of vorm dan ook. Ik vind jou in elk geval prachtig!”, luidt het onder meer.