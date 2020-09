Kanye West gebannen van Twitter na privacyschending: “Bel deze white supremacist”

Kanye West werd eerder deze week tijdelijk gebannen van Twitter wegens een tweet die de rapper woensdagavond de wereld instuurde, waarin hij het telefoonnummer van de Chief Content Officer van het zakentijdschrift Forbes vermeldde.

“Als één van mijn fans een white supremacist zou willen opbellen… hier is het nummer van de redacteur van Forbes”, zo las de gewraakte tweet die Kanye woensdagavond tussen een reeks andere tweets postte. Hij verwees naar Randall Lane, de Chief Content Officer van het gerenommeerde zakentijdschrift Forbes. Via een vriend, basketbalspeler Rick Fox, liet Kanye weten dat hij voor 12 uur gebannen werd van de microblogsite wegens schending van de privacyregels. De bewuste tweet is intussen verwijderd.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

Even voordien had de 21-voudige Grammy-winnaar een bizar beeldfragment gepost waarin hij urineerde op een van zijn Grammy’s. Het kaderde in een heuse twittertirade over wurgcontracten van grote muziekuitgevers zoals Sony en Universal, die de muziekrechten van hun artiesten bezitten. Volgens Kanye zijn de aangesloten artiesten daardoor al te vaak aan handen en voeten gebonden.

Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

“Muziekindustrie is als modern slavenschip”

Dinsdag liet de rapper nog weten geen nieuwe muziek meer te delen tot de stopzetting van zijn contract met muziekuitgeverijen Sony en Universal. Hij ziet zichzelf als de bevrijder van artiesten die vastgeketend zijn aan hun contracten met dergelijke muziekuitgevers. In een tweet vergeleek de rapper zichzelf met Mozes en de muziekindustrie met een “modern slavenschip”. De rechten op het werk van West zijn sinds 2003 in handen van EMI (eigendom van Sony/ATV).

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony I’m not gonna watch my people be enslaved I’m putting my life on the line for my people The music industry and the NBA are modern day slave ships I’m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

In januari vorig jaar spande Kanye een rechtszaak aan tegen EMI in een poging om onder zijn contract van 2003 uit te komen. Dat contract bevat een clausule die stipuleert dat West “actief betrokken” zou blijven bij “het schrijven, opnemen en producen van albums”, zonder met pensioen te gaan. EMI verkreeg ook de rechten op songs die West geschreven had nog voor ingang van het contract. EMI reageerde door op zijn beurt een rechtszaak aan te spannen tegen West wegens het “verzaken aan contractuele verplichtingen”. Uiteindelijk werd de strijdbijl in januari van dit jaar begraven, totdat Kanye ze deze week kennelijk weer oprakelde.