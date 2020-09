Felyx breidt vloot uit met honderden elektrische deelscooters

De start-up Felyx, die met elektrische deelscooters de marktleider is in de Benelux, heeft sinds juni 2020 een financiële mijlpaal bereikt. Voor het eerst maakt het winst, want de inkomsten dekken alle operationele uitgaven. Intussen blijft Felyx uitbreiden, want het neemt “honderden” voertuigen van een buitenlandse aanbieder over, meldt het bedrijf.

Felyx werd in 2017 opgericht en is intussen actief in zeven steden: Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Delft, Den Haag in Nederland en Brussel in België.

778 ton CO2

“Dat onze inkomsten sinds juni alle operationele uitgaven dekken is een heel belangrijke mijlpaal, omdat Felyx hiermee de eerste micro-mobility speler in de Benelux is die laat zien dat geld verdienen gepaard kan gaan met enorme groei”, vertelt medeoprichter Quinten Selhorst. Felyx rekende zelf uit dat dankzij de miljoenen ritten met hun elektrische deelscooters al meer dan 778 ton CO2-uitstoot bespaard tot nu toe. Als bedrijf wil Felyx nu verder uitbreiden en daarvoor neemt het honderden e-scooters over van een buitenlandse aanbieder van deelscooters. Deze moeten binnenkort actief zijn in Nederland en België.