Elia toont de weg op het vlak van duurzame mobiliteit

Elia is een belangrijke speler in de energiesector en zorgt voor het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet in België. Het bedrijf, dat meer dan 1.400 mensen tewerkstelt in het hele land, hecht veel waarde aan de mobiliteit van haar eigen medewerkers. Door de mobiliteitsmogelijkheden voortdurend te innoveren en aan te passen, biedt Elia haar werknemers flexibele en ecologisch bewuste vervoerskeuzes aan.

Elia is een uitstekende leerling op vlak van mobiliteit. Al in 2011 ontwikkelde het bedrijf een mobiliteitsplan, dat gebaseerd is op drie pijlers: minder verplaatsingen maken, andere vormen van mobiliteit stimuleren en minder verbruiken. Vandaag werkt Elia nog steeds heel wat initiatieven uit op basis van deze drie strategische assen.

GAAN WERKEN MET DE FIETS

Duurzame en efficiënte mobiliteit start voor Elia bij de locatie van de werksites. Deze dienen steeds goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Ook andere ecologische vervoersmiddelen worden gestimuleerd, zegt Jennifer Vander Elst, Compensation & Benefits Specialist bij Elia.

Om het fietsen aan te moedigen werden er verschillende initiatieven uitgewerkt. Wie komt werken met de fiets krijgt al het nodige (veiligheids)materiaal ter beschikking en kan indien gewenst fietslessen volgen. Tijdens deze sessies tonen begeleiders de medewerkers via welke wegen ze veilig op kantoor kunnen komen. Ten slotte hebben de vijf administratieve sites van Elia alle nodige infrastructuur om fietsers te verwelkomen: douches, lockers, parking, laadmogelijkheid voor elektrische fietsen en zelfs een kleine werkplaats om fietsen te onderhouden en te herstellen.

COMBI-MOBILITEIT

Medewerkers kunnen hun wagenbudget deels gebruiken voor de ter beschikkingstelling van een fiets. Deze heeft alle diensten die een wagen ook heeft: omniumverzekering, pechbijstand en een voucher voor onderhoud en herstellingen. Deze elementen zijn cruciaal om de veiligheid van de medewerkers garant te stellen.

Naast een elektrische en gewone fiets, kan de werknemer bij Elia ook kiezen voor een speed pedelec, een bakfiets of een plooifiets. Die laatste is bijvoorbeeld uitermate handig voor wie twee vervoersmiddelen wil combineren door met de fiets naar het station te gaan en vervolgens de trein naar het werk te nemen. Maar ook andere flexibele keuzes behoren tot de mogelijkheden.

ELEKTRISCH NAAR HET WERK

Ook wie met de wagen naar het werk gaat, kan opteren voor milieuvriendelijke initiatieven. Het aanbod aan elektrische bedrijfswagens werd het laatste jaar enorm uitgebreid. Zo kan een medewerker binnen zijn budget kiezen uit het volledige gamma aan elektrische wagens op de markt. Elia biedt de mogelijkheid om zowel bij de medewerker thuis, op het werk als via een extern netwerk zijn elektrische wagen op te laden. «Vandaag kan een starter – dat is iemand die net is afgestudeerd en bij Elia aan zijn carrière begint – bij ons opteren voor een volledig elektrische bedrijfswagen. Verder worden er rijlessen aangeboden om op een ecologische manier te leren rijden», voegt Jennifer hieraan toe.

MOBILITEIT IN CORONATIJDEN

De coronacrisis heeft natuurlijk ook bij Elia zijn effect op mobiliteit. «We hebben gemerkt dat het individuele vervoer primeert tijdens corona», vertelt Jennifer. «Het is daarom dat we dit jaar zoveel mogelijk hebben gewerkt aan ons fietsaanbod en de elektrificatie van het wagenpark. Zelfs al geeft men de voorkeur aan individuele mobiliteit, dan kan men daar nog altijd heel duurzaam mee omgaan.»

Hoewel thuiswerken al voor corona ingeburgerd was bij Elia, werd telewerk de afgelopen maanden natuurlijk nog belangrijker. Telewerk wordt in het bedrijf aangemoedigd tot eind 2020, maar zal ook daarna nog verder worden gestimuleerd.

WEEK VAN DE MOBILITEIT

Zoals ieder jaar neemt Elia ook dit jaar opnieuw deel aan de week van de mobiliteit, al zal deze dit jaar online en met een aangepast programma doorgaan.

«Naast een online toelichting van onze toekomstige mobiliteitsinitiatieven, zal er ook een videovlog gemaakt worden om de verschillende mobiliteitsmogelijkheden bij Elia in de verf te zetten.», zegt Jennifer Vander Elst. Ook wordt er in september een challenge georganiseerd: de uitdaging bestaat erin om twee weken niet met de wagen naar kantoor te komen. Hiermee wenst Elia zijn medewerkers te overtuigen van de duurzame alternatieven.

Je ziet het, Elia is een uitstekende leerling op het vlak van mobiliteit. De beheerder van het elektriciteitsnet heeft het begrepen: een bedrijf dat aantrekkelijk wil blijven, dient iets anders aan te bieden op het vlak van mobiliteit.

Zin om te solliciteren bij Elia?

Ontdek alle vacatures op www.elia.jobs