Canyon bouwt aan de mobiliteit van de toekomst

Onze woonomgeving wordt almaar drukker en mobiliteit speelt hierin een grote rol: drukke stadskernen, een groeiend tekort aan parkeerplaatsen, de dagelijkse race tegen de klok en hoe het stilstaande verkeer omzeilen. Daarnaast heeft de recente gezondheidscrisis nogmaals het belang van beweging aangetoond en uiteraard blijft de groeiende bezorgdheid om het klimaat ook een prioriteit. E-bikes zijn al enkele jaren aan een steile opmars bezig en ook fietsenfabrikant Canyon draagt zijn steentje bij om met zijn nieuwe gamma e-bikes de omslag naar duurzame mobiliteit mee vorm te geven.

prev

Het online Duitse fietsenmerk Canyon , tot nog toe vooral bekend om zijn performance fietsen met Mathieu Van der Poel als voorbeeld, is de opmars van e-bikes niet ontgaan en met de lancering van de Commuter:ON en de Precede:ON wordt een kwalitatief alternatief aangeboden in het segment van de stadsfietsen: de dagelijkse rit naar het werk, de boodschappen in de supermarkt of gewoon plezierritjes tijdens het weekend, de ontwerpers en ingenieurs van Canyon hebben aan elk detail gedacht.

COMMUTER:ON

Bij de lancering van de eerste generatie in 2015 viel de niet elektrisch ondersteunde Commuter meteen in de prijzen met zowel de Red Dot Design Award als de IF Product Design Award. De juryleden prezen vooral de unieke vormgeving van de fiets en het elegante design van de ééndelige cockpit – het stuur en de stuurpen ineen – en geïntegreerde verlichting.

De Commuter:ON, waarbij :ON steeds staat voor de elektrische variant, bouwt verder op dit verdienstelijke ontwerp en maakt dit de elektrische stadsfiets bij uitstek: kwalitatieve onderdelen in een lichtgewicht frame met elektrische ondersteuning door de Fazua Evation motor. Om het gebruiksgemak te garanderen voor zowel man als vrouw werden twee frames ontwikkeld. Eentje met een buiging in de bovenbuis waardoor het op- en afstappen van de fiets steeds eenvoudig is, en eentje met een rechtere bovenbuis.

PRECEDE:ON

De Precede:ON is het paradepaardje van Canyon. Het doel van de ingenieurs was ambitieus: een fiets maken die topfunctionaliteit en performantie biedt in combinatie met een state-of-the-art frame uit carbon.

Het resultaat is een fiets als geen ander: de cockpit met ultra heldere lichten, ergonomische handgrepen en een levendig display in één uniforme vorm zonder zichtbare kabels. Met de krachtige Bosch-motor en het schakelsysteem van Enviolo krijg je bovendien een fiets die alles afvinkt wat betreft functionaliteit met behoud van het elegant ontwerp. De nauwkeurige lijnen en opvallende silhouetten vielen meteen in de prijzen: zo won de Precede:ON al de Design Award 2021 in Duitsland. «Zijn esthetiek en hoog niveau van integratie stralen uitstekende kwaliteit en intuïtieve eenvoud uit», klonk het bij de jury.

Hoewel het moderne ontwerp van de Precede:ON het eerste is wat opvalt, is het het grote aantal ingebouwde en optionele functies wat hem echt onderscheidt van de concurrentie. Verlichting, een slot, rekjes, manden, spatborden, een navigatiedisplay, een krachtige accu en zelfs automatisch schakelen: het komt allemaal standaard mee of kan eenvoudig aan de fiets worden toegevoegd. Het maakt de Precede:ON de ultieme keuze voor stadsbewoners die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit en de leukste rijervaring.

FUTURE MOBILITY CONCEPT CAR

Met deze twee nieuwe e-bikes zet Canyon al een grote stap richting de mobiliteit van de toekomst, maar op de lauweren rusten zit er voorlopig niet in. Met de Future Mobility Concept Car heeft de fietsenfabrikant een futuristisch prototype klaar dat zij zien als het vervoersmiddel van de toekomst. Het houdt het midden tussen een fiets en een wagen en zou in de toekomst het onderscheid tussen beiden kunnen doen vervagen. De enigszins gek uitziende Concept Car (of is het fiets?) is te bezichtigen in de showroom van Canyon in het Duitse Koblenz.

Alle info en prijzen op

www.canyon.com