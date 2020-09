Kunstenaars en designers nemen etalages van bekende modehuizen in Brussel over

De zevende editie van Uptown Art & Design zorgt er van 17 tot 27 september voor dat de boetieks in de omgeving van de Waterloolaan in Brussel met elkaar worden verbonden door kunst en creatie. Kunstenaars en designers krijgen de kans om hun ontwerpen tentoon te stellen en te verkopen in enkele uitzonderlijke etalages.

Maison Natan, Diane Von Furstenberg, Limited Edition, Yves Delorme, Paule Ka, 7 For All Mankind, Golden Goose, Barbara Louys, Samsonite en Sofitel Brussels Le Louise stellen hun etalages allen ter beschikking om een selectie van exclusieve kunstwerken en designmeubelen en -objecten tentoon te stellen tijdens Uptown Art & Design. Elk ontwerp wordt daarbij zo goed mogelijk geïntegreerd in de boetiek en de lijn van het merk.

Leven in tijden van corona

“Het is een parcours dat een perfecte mix vormt tussen genres en verschillende inspiratiebronnen met elkaar verbindt. De klassieke dictaten worden helemaal achterwege gelaten, er ontstaat een artistieke wereld waarvan de grenzen zich steeds meer openen”, vertellen curatoren Kunty Moureau en Pascale Dedoncker. Voor de jonge talenten is Uptown Art & Design een mooie springplank die hen zichtbaarheid biedt in de hoofdstad van Europa. Tegelijkertijd blaast het de deelnemende winkels op de Waterloolaan, de Naamsestraat, de Grote Hertstraat en de Guldenvlieslaan ook wat nieuw leven in tijdens de coronacrisis.

Normaal zou het parcours dit jaar aangevuld worden met een tweede tijdelijke tentoonstelling in de Louizagalerij, maar die is uitgesteld naar een latere datum omwille van onvoorziene veiligheidsredenen.